Theresa May viaja a Bruselas para los «siete días cruciales» del Brexit La jefa del Gobierno británico no cree que prospere la moción de confianza contra ella

Iván Alonso

Iván Alonso

CORRESPONSAL EN LONDRES Actualizado: 19/11/2018 02:51h

Theresa May se enfrenta a su semana más complicada desde que es primera ministra británica y lo hace viendo cómo se cierne sobre ella la amenaza a su liderazgo. Acorralada por un acuerdo del Brexit que casi nadie quiere, la «premier» ha comenzado a poner en marcha su campaña de marketing para hacer cambiar de parecer tanto al pueblo británico como a sus correligionarios y hacerles ver que «es el mejor acuerdo posible que se podía negociar».

En una entrevista con Sky News, May volvía a defender ayer el borrador firmado con Bruselas y a amenazar de nuevo con que la alternativa a la que se exponen sus compañeros de partido que pretenden votar en contra de su pacto es clara: o a apoyarla a ella o «quedarse sin Brexit». «No se trata de mí. Se trata del interés nacional», volvía a repetir May, que admitía que los próximos «siete días son críticos» en los que hay que cerrar algunos «detalles» del acuerdo con Bruselas.

Todo, claro está, si finalmente esa moción de confianza que planea sobre Downing Street no tiene lugar, algo que parece poco probable. Pero May advierte: «Un cambio de líder no haría las cosas más fáciles para este país, ni cambiaría la aritmética parlamentaria, sino que provocaría incertidumbre y podría además retrasar o incluso hacer descarrilar el Brexit», aseguraba antes de confirmar que si finalmente su pacto no sale adelante en el Parlamento «entonces el Gobierno deberá volver con propuestas sobre cuáles son los próximos pasos a seguir, pero aún no hemos llegado a ese punto».

Guerra política

May aseguró que hasta ahora los «tories» rebeldes no han conseguido las 48 peticiones necesarias para forzar la votación que podría desalojarla de Downing Street. También lo confirmó el presidente del Comité 1922, Graham Brady, a quien tienen que ser remitidas estas cartas y que es el encargado de anunciar cuándo tendrá lugar esa, previsible, moción de confianza. Por ahora, solo 25 diputados conservadores han anunciado públicamente que han participado en este envite contra la «premier».

May, por su parte, volvía a advertir ayer que si ella cae y los conservadores comienzan una guerra civil por el liderazgo, aumentaría el «riesgo de que el Brexit sea retrasado o frustrado».

Lo que parece claro es que varios miembros de su gabinete -sus cinco ministros más euroescépticos, liderados por el de Medio Ambiente Michael Gove y el de Relaciones Internacionales Liam Fox- tratarán de obligar a May a que modifique partes del acuerdo, sobre todo, centradas en salir de un modo unilateral de esa «salvaguarda» que ambas partes han acordado sobre la frontera de Irlanda y que dejaría a Reino Unido en la unión aduanera por un tiempo ilimitado. Todo apunta a que se reunirán entre hoy y mañana para ejercer presión sobre May, que tendría muy difícil sobrevivir si varios de ellos dimitiesen al no conseguir su propósito.

Por ahora la primera ministra confirmaba que viajará a Bruselas para reunirse con, entre otros, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker ,para tratar de cerrar el acuerdo y comenzar la siguiente fase de negociaciones: «La relación futura entre ambas partes».

Mientras tanto los rumores en Westminster siguen desatados en torno a un futuro no tan lejano. Según «The Telegraph», varios conservadores ya miran al lado opuesto de su bancada y habrían iniciado contactos con varios laboristas moderados en caso de que el Parlamento rechace, finalmente, el acuerdo. Tratarían, entonces, de conseguir un acuerdo diferente al que May ha perfilado y que se parecería mucho al que mantiene Noruega con la UE que asegura su acceso al mercado único al estar integrada en el Espacio Económico Europeo (EEE).