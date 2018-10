Theresa May considera alargar el periodo de transición del Brexit Evitar la frontera dura en Irlanda sigue siendo el rompecabezas de las negociaciones

Iván Alonso

Corresponsal en Londres Actualizado: 25/10/2018 03:50h

Hubo un tiempo en Downing Street en el que se repetía que alargar el periodo de transición del Brexit, hasta diciembre de 2020, nunca estaría sobre la mesa. Una «quimera», llegaron a catalogarlo algunos. Ahora, varios meses después y con todas las batallas que Theresa May tiene por delante, la primera ministra se plantea mantener a Reino Unido adscrito a ese periodo varios años.

Según documentos gubernamentales filtrados por «The Times», la «premier» consideraría ahora extenderlo no por unos meses, como ha llegado a decir en la última semana, en un proceso que se «revisaría año a año». Evitar la frontera dura en Irlanda sigue siendo el rompecabezas sin solución de las negociaciones.

Por si fuera poco, el periódico sensacionalista inglés «The Sun» ha revelado que en un borrador del acuerdo entre Londres y Bruselas se prevé que el Tribunal de Justicia Europeo tenga jurisdicción sobre Reino Unido sobre casos, por ejemplo, como en áreas como los derechos de los ciudadanos comunitarios tras la salida británica de la UE. Un hecho que negó la propia May ayer durante el turno de preguntas semanales al Gobierno británico. «He sido muy clara con que el trabajo que estamos haciendo va en la dirección de que en el futuro el Tribunal de Justicia Europeo deje de tener jurisdicción en el Reino Unido», aseguró la «premier».

May se enfrentó ayer, de forma voluntaria, al poderoso Comité 1922 que conforman los diputados «tories» sin puestos ministeriales. Una reunión tormentosa para ella, aunque todo apunta a que finalmente no habrá esa rebelión entre los euroescépticos para promover una moción de censura sobre la líder conservadora.

No solo su partido está dividido, también lo está su gabinete, cada vez más dividido sobre la propuesta de la primera ministra. La prensa británica apunta a que los más euroescépticos temen que May acuerde sin su consentimiento un pacto con Bruselas que no les agrade porque, según «The Times», la «premier» les ha dicho que antes de finalizar octubre debería estar cerrado el acuerdo con la UE.

Críticas en público a May

Sobrevolando amenazante la posible moción de confianza que pueden presentar para relevarla del puesto, May ha visto que cada vez son más los diputados que se atreven a manifestar en público su opinión. La conservadora euroescéptica Andrea Jenkyns escribió ayer en «The Telegraph» que la «premier» debe renunciar ahora «por el bien» de Reino Unido. «Sólo un líder que crea genuinamente en el Brexit puede ofrecerlo y tenemos que empezar a jugar duro para conseguir un mejor trato para Gran Bretaña», añadió.

Y por si May tuviera poco con la crisis entre sus filas, parece que los británicos cada vez están más desencantados con su gestión. Según una encuesta elaborada por la firma Ipsos MORI, el 78% de ellos es «pesimista» -un 8% más que en septiembre- sobre la capacidad de la primera ministra de llegar a un buen acuerdo sobre con Bruselas. May tendrá que batallar contra viento y marea para sacar su proyecto adelante y evitar un Brexit sin acuerdo.