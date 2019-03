La tercera votación del Brexit, en directo

Actualizar

15.01Como hay más británicos en España que en ningún otro país europeo, y como hoy, viernes 29, es el día en que el Reino Unido iba a salir de la UE, la ansiedad de estos ciudadanos ante su futuro es mayor que nunca. Y es que están en un auténtico limbo. No saben cómo va a afectar a sus vidas la posible retirada de su país de la Unión Europea; no saben si podrán viajar a otros países de la UE para visitar a sus familiares, empezar una nueva vida, mandar a sus hijos a estudiar fuera o seguir recurriendo al sistema público de salud. Informa EFE.

14.45Estas son las estadísticas de la tercera votación del Acuerdo de Retirada, según Election Maps UK.

Meaningful Vote 3 Projection:



For: 266 (+24)

Against: 368 (-23)



DEFEAT by 102 Votes (-47)#Brexit#MeaningfulVote#WithdrawalAgreementpic.twitter.com/ryOQx05qI0