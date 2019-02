La televisión rusa enumera los objetivos estadounidenses en caso de un ataque nuclear

El canal de televisión estatal «Russia-1», en su programa «Vesti Nedeli», mostró el pasado domingo un listado de las instalaciones militares de Estados Unidos a las que Moscú apuntaría en caso de ataque nuclear.

Esto se produce días después de que el presidente Putin advirtiera al gobierno de EE.UU. sobre la posibilidad de que se origine una nueva «Crisis de los Misiles», como la que ocurrió en Cuba en 1962.

Dmitry Kiselyov, presentador de «Vesti Nedeli», mostró un mapa de Estados Unidos e identificó varios objetivos, hasta cinco: el Pentágono (la sede del Departamento de Defensa de los EE.UU), Camp David (una residencia presidencial situada en Maryland), las bases militares de Fort Ritchie y McClellan y la estación de radio naval Jim Creek.

#Russia's state TV:

Host Dmitry Kiselyov boasts that Tsirkon hypersonic cruise missile "won't allow Americans to sit it out across the ocean," names potential targets:

