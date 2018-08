El senador John McCain suspende el tratamiento de su cáncer cerebral El político republicano no quiere que Trump acuda a las exequias y ha pedido en cambio a los expresidentes Barack Obama y George W. Bush que lean unas palabras en el funeral

El senador estadounidense John McCain «ha elegido interrumpir el tratamiento médico» que recibía para hacer frente al cáncer, según ha informado este viernes su familia, que ha agradecido las muestras de apoyo recibidas desde que el político republicano anunció su enfermedad.

McCain, antiguo candidato a la Casa Blanca y veterano de la guerra de Vietnam, reveló el año pasado que padecía un gliobastoma «agresivo», el tipo más común de cáncer cerebral. Alejado de la vida pública, su última aparición en el Senado data de julio de 2017, cuando acudió a votar la reforma sanitaria.

«En este último año, John ha superado las expectativas de supervivencia. Pero el progreso de la enfermedad y el inexorable avance de la edad han dado su veredicto. Con su habitual fuerza de voluntad, ha elegido interrumpir el tratamiento médico«, ha anunciado su familia en un comunicado.

La familia se ha mostrado «inmensamente agradecida» al personal que ha atendido al senador, de 81 años, durante todos estos meses, y ha reconocido a las «miles de personas» que han rezado por él. «Dios os bendiga y gracias a todos», reza la escueta nota.

La salud de McCain ha empeorado progresivamente y los medios norteamericanos ya se habían hecho eco incluso de los preparativos del funeral. Según fuentes familiares citadas por medios como 'The New York Times' o NBC News, el entorno del senador ya ha trasladado a la Casa Blanca que el presidente, Donald Trump, no estará invitado a las exequias que se desarrollarían en la catedral de Washington.

McCain, que ha intercambiado todo tipo de reproches con Trump --el mandatario llegó a burlarse de la etapa del senador en la guerra--, prefiere que asista en cambio el actual vicepresidente, Mike Pence. También habría pedido a los expresidentes Barack Obama y George W. Bush que lean unas palabras en el funeral.