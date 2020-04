Exministro de Finanzas de Merkel Schäuble: «No es una verdad absoluta que todo tenga que ceder por el derecho a la vida» El exministro de Finanzas de Merkel ha advertido de los peligros que entrañaría un freno de la economía de dos años

Rosalía Sánchez Corresponsal en Berlín Actualizado: 27/04/2020 14:41h

El miedo a la pandemia, la necesidad de frenar la expansión del coronavirus, ha llegado a gobiernos de todo el mundo a tomar drásticas decisiones que afectan a nuestros derechos, libertades y dignidad. Aunque estas medidas son mayoritariamente aceptadas, no necesariamente son jurídica ni políticamente aceptables, según sugiere el presidente del Bundestag alemán y viejo conocido como exministro de Finanzas de Merkel, Wolfgang Schäuble.

«No creo que haya dos grupos sociales enfrentados, el de los de comportamiento responsable y los que cuestionan las medidas. Después de todo, ninguno sabemos exactamente que sucederá con la pandemia… pero creo que tenemos que sopesar los diferentes puntos de vista sabiamente», dice Schäuble en una entrevista publicada por Taggespiegel. El exministro defiende que «no debemos dejar las decisiones únicamente en manos de los virólogos, sino que debemos tener en cuenta también los efectos económicos, sociales, psicológicos y de otro tipo». «Sencillamente, paralizar todo durante dos años tendría consecuencias terribles», advierte, entrando además en consideraciones constitucionales. «Cuando oigo que todo tiene que ceder para defender el derecho a la vida, tengo que decir que eso no es una verdad absoluta», reflexiona como jurista, «los derechos fundamentales se ponen freno unos a otros y si en nuestra Constitución hay un valor absoluto ese sería el de la dignidad humana».

Según esta escala de valores constitucionales, podrían criticarse medidas como la prohibición de que los familiares acompañen a los moribundos, pese al riesgo de contagio, o la de celebrar funerales y asistir a los entierros. «La dignidad humana es inviolable», justifica, «lo cual no excluye que muramos». Eso no significa, sin embargo, que el reconocido político conservador alemán sea partidario de una retirada rápida de las restricciones. Más bien al contrario. «Hay que ir con mucho cuidado. Paso a paso», subraya, recordando que si el desarrollo de los contagios acelera sería necesario revertir el relajamiento y «la retirada sería mucho más difícil». Según Schäuble, todo depende de la medida correcta, «y encontrarla es terriblemente difícil, por lo que el parlamento debe participar y acoger ese debate público».

Respuesta a las críticas

Schäuble responde a las numerosas críticas surgidas en Alemania contra las medidas que congelan los derechos constitucionales. «Sinceramente, pensar que Angela Merkel quiere abolir la democracia no tiene ningún sentido. Lo que ella dice es que hay que aflojar las medidas con mucho cuidado y eso lo apoyan todos, desde los virólogos hasta presidentes regionales como Armin Saschet o Markus Söder. Pero tampoco podemos decir que cerramos todo y que lo dejamos así. Hay que aclarar con transparencia la etapa de transición», explica.

En la misma entrevista, Schäuble llama la atención sobre el gran reto a que han debido enfrentarse los gobiernos. «No hay una decisión totalmente correcta en esta crisis. Los virólogos no saben suficiente sobre cómo se comporta el virus, cómo se propaga, ni si las personas son inmunes después de haber superado la infección. Hay todavía muchas peguntas abiertas por lo que no puede haber una respuesta absolutamente correcta, sino una discusión razonable de todos los aspectos, incluido ese conocimiento científico, y una toma razonable de decisiones».

Aunque el Gobierno alemán recomienda a quien pueda hacerlo trabajar desde casa, el confinamiento no ha sido obligatorio en ningún momento de la crisis sanitaria. Schäuble, por ejemplo, ha seguido con su actividad como presidente del Bundestag. «El Estado debe garantizar la mejor atención médica posible para todos, pero hemos de asumir que seguirán muriendo personas por coronavirus. Verá, yo a mi edad (77 años) pertenezco al grupo de riesgo, pero mi miedo es limitado. Todos morimos y las personas más jóvenes, desde mi punto de vista, tienen un riesgo mucho mayor, en la media en que el final natural de mi vida está más cerca que el suyo», cavila, optando por «asumir el riesgo de hacer lo correcto».

«No doy consejos»

Como acérrimo defensor de la disciplina presupuestaria, Schäuble se muerde la lengua y evita criticar los planes de impulso económico lanzados por su sucesor en la cartera de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz. «No doy consejos, pero existe la sensación generalizada de que podemos resolver todos los problemas con fondos estatales ilimitados y después haremos que la economía vuelva a funcionar con programa s de estímulo. Sin embargo, el Estado no puede reemplazar permanentemente a las ventas y cuanto más dure la crisis menos podremos comenzar con los medios tradicionales. Veremos cambios estructurales en la economía, la sociedad y la política», augura, «espero que aprovechemos la oportunidad para combatir mejor algunas desviaciones». Se refiere a «el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, todo el daño que los humanos, especialmente los europeos, hacemos a la naturaleza. Esperamos que no seamos capaces solamente de soluciones que permitan a la industria seguir como antes».

«Tenemos que reajustar la relación entre Estado, economía y sociedad. No estoy a favor de abolir el principio de competencia de la economía de mercado, pero tenemos que hallar mecanismos más fuertes de compensación», sugiere Schäuble, «y esta crisis nos ha enseñado lo importante que es no mirarnos solamente a nosotros mismos, todos formamos parte de una red tan global que no podemos evitar trabajar juntos». «La economía se distanciará un poco de las cadenas de suministro demasiado ajustadas», prevé, «pero esas son pequeñas preguntas. La más grande es: ¿cómo conseguimos una vida más sostenible y, por citar a Ludwig Erhard, una vida más moderada en los negocios y en la sociedad? ¿Cómo podemos reducir las diferencias en el mundo para que sean soportables?».