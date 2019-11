Así es la «sargento mayor de Hitler», la «lideresa» de los neonazis italianos Antonella Pavin, una madre de 48 años, reclutaba extremistas y difundía la ideología xenófoba y antisemita. Alarma en Italia por el proyecto de un partido nazi, cuyo lema era: «Invisibles, silenciosos, letales»

El nuevo aspirante a führer para comandar en una legión de extremistas neonazis en Italia, con la idea, entre otras barbaridades, de «exterminar a los judíos», tiene cara de mujer. En VKontakte, la mayor red social de Rusia y de Ucrania, se firmaba como «La sargento mayor de Hitler». La historia parece más propia de una novela de ciencia ficción política. Pero es real y suscita alarma la locura de esta «sargento» que estaba al frente de un grupo de 19 extremistas italianos listos para constituir el «Partido Nacionalsocialista Italiano de los trabajadores». Afirmaban que estaban en condiciones de «tener a disposición armas y explosivos, con soldados dispuestos a todo». En la vida real, la «sargento mayor de Hitler» se llama Antonella Pavin, de 48 años, vive en Curtarolo, un municipio de 7.000 habitantes de la provincia de Padua, en la región de Véneto. Trabaja como empleada, con una doble vida. «Iniciaremos el adiestramiento de la Milicia nacionalsocialista –anunciaba Antonella Pavin en la red rusa-, tendremos soldados listos para todo… no nos detendrá ninguno. Heil Hitler (salve Hitler) siempre».

Lema: «Invisibles, silenciosos, letales»

Investigadores antiterrorismo de la policía de prevención de la Digos (los servicios de inteligencia) realizaron ayer registros en los domicilios de 19 personas en todo el país, desde los Alpes hasta Sicilia. Se les indaga por constitución y participación en una asociación subversiva y por instigación para delinquir. Una persona ha sido detenida: Escondía un fusil y munición de guerra. Tenían un lema significativo de sus intenciones: «Invisibles, silenciosos, letales». Habían decidido cuál sería su primera acción: «Una botella incendiaria contra una sede de la Asociación nacional de partisanos de Italia, en Milán o en Roma. El programa del partido constaba de 25 puntos, entre ellos "la defensa de la identidad nacional y de la raza».

En la redes sociales, en Messenger y en Whatsapp, reclutaban nuevos neonazis, utilizando un enloquecido repertorio fascista y antisemita. Su chat cerrado se denominaba «Militia». La «sargento mayor de Hitler» -en su casa tenía estatuillas del Fuhrer y banderas del Partido nacionalsocialista italiano- llegó a escribir en la red social: «Soy un fan de Hitler. No creo en el Holocausto, no existían las cámaras de gas y en los campos de concentración no se estaba tan mal: Había piscina». En otro post, deseaba quemar a los gitanos y confiaba en que alguien asesinara, con la televisión en directo, a la expresidenta de la Cámara de diputados, Laura Boldrini, para mostrar «en mundovisión cómo muere una judía». Uno de los indagados escribió: «Admiro a Hitler porque los quemaba a todos… soy racista, fascista», al tiempo que declaraba la “guerra a los judíos porque son el origen de todos los problemas”. Otro le hacía eco: «Todos los judíos tienen que ser exterminados, son bestias, bastardos malditos». En los diálogos truculentos que mantenían en la red, una mujer del grupo responde: «Yo me casaría con un judío solo para torturarlo cada día».

Mujeres con símbolos visibles

Las mujeres tenían un papel importante en el grupo. Vestían de forma que fueran visibles sus símbolos de fanatismo, a menudo con tatuajes de esvásticas o cruces célticas. Además de la "sargento de Hitler” estaba otra ideóloga, Frascesca Rizzi, “Miss Hitler 2019”, una rubia de 26 años, que vive en Pozzo D’Adda, municipio de 5.300 habitantes en la provincia de Milán. Su cuerpo está llena de tatuajes en todo el cuerpo, incluida una cruz céltica en la espalda y un águila nazi con la esvástica. Ganó el título de «Miss Hitler 2019» participando en un concurso por Internet en la red social rusa “VK” (VKontakte). Todos sus post en inter son racistas, xenófobos, con graves insultos a la senadora vitalicia Liliana Segre, de 89 años, superviviente italiana del campo de concentración de Auschwitz. Orgullosa de tener a Hitler como ídolo, habla de hornos y quiere hacer desaparecer a todos los judíos a los que insulta gravemente: «Estos subhumanos deben desaparecer de la faz de la tierra; con los hornos sería necesario demasiado tiempo». Francesca Rizzi participó en representación de Autonomia Nacionalista, en la Conferencia Nacionalista que tuvo lugar en Lisboa el pasado 10 de agosto. El encuentro tuvo como objetivo, según la policía, la creación de una alianza transnacional entre movimientos de inspiración nacionalsocialista de Portugal, Italia, Francia y España.

Ante el clima de antisemitismo y los increíbles insultos que recibe la senadora vitalicia Liliana Segre, de 89 años, una de las supervivientes italianas del campo de concentración de Auschwitz, el secretario de Estado del Vaticano (cargo equivalente al de primer ministro), Pietro Parolin, encontró a la senadora Segre, que recibe más de 200 insultos y amenazas cada día. Posteriormente, el cardenal Parolin declaró: «Me adolora el odio que rodea la senadora Segre».

Alarma

Los medios italianos destacan hoy la alarma por el renacer del clima neonazi. El diario «La Repubblica», con el título “Diecisiete años de tolerancia, así la onda negra levanta la cabeza", escribe: “Quizás pocos lo recuerdan, pero un Movimiento nacionalsocialista de los trabajadores -de hitleriana memoria- existe en Italia desde el 2002, fundado por el comerciante de 57 años, Pierluigi Pagliughi, quien en el año 2004, se presentó a las elecciones en Nosate, en la provincia de Milán. Fue elegido concejal. Es indignante descubrir que, 17 años después, surge un clon del partido nacionalsocilista que se inspira en Hitler y en sus delirios, con el agravante -concluye «Repubblica»- que se ha hecho con un salto cualitativo, armándose y trabajando en establecer relaciones con grupos extranjeros.