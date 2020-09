Salvini, agredido en Toscana por una joven que le rompió la camisa y arrancó un rosario del cuello El líder de la Liga: «Me ha maldecido, la perdono»; la joven, en «estado de alteración», es originaria del Congo y trabaja en servicios sociales

Ángel Gómez Fuentes Corresponsal en Roma Actualizado: 09/09/2020 19:34h

El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha sido agredido por una joven originaria del Congo, en el municipio de Pontassieve (20.700 habitantes), provincia de Florencia, en la región de Toscana, durante la campaña electoral para los comicios del próximo 20 de septiembre en seis regiones italianas. «Yo te maldigo, te maldigo», gritó la mujer a Matteo Salvini, que paseaba por el centro de Pontassieve, junto a un grupo de simpatizantes y con la protección de las fuerzas del orden. En una calle del centro, la joven, de unos 30 años, se plantó delante del exministro del Interior, con gritos y maldiciendo. Le arrancó un rosario del cuello, además de romperle la camisa. La mujer, que trabaja para un proyecto del servicio civil en el ayuntamiento de Pontassieve, fue bloqueada de inmediato por las fuerzas del orden y llevada a la comisaría para su identificación. Según la policía, se encontraba en «evidente estado de alteración psicofísica». Las mismas fuentes creen que no ha sido una agresión premeditada. La joven no tiene antecedentes penales. Ahora corre el riesgo de una denuncia por violencia privada y resistencia a un oficial público, pues se oponía a ser conducida a la comisaría.

La mujer, que lleva varios años en Italia, es conocida en Pontassieve como una joven comprometida con el servicio social . Después de haber trabajado en un bar y una enoteca, se ha dedicado a proyectos solidarios hacia el Tercer Mundo y para organizaciones sin ánimo de lucro.

Dura declaracion de Salvini, que perdona

Duro ha sido el comentario del líder de la Liga después de la agresión: «Todo el mundo puede tener ideas políticas, futbolísticas y religiosas distintas, pero la violencia no se puede tolerar. La camisa me la vuelvo a comprar, pero arrancarme un rosario del cuello que me regaló un párroco es algo que no está ni en el cielo ni en la tierra y esa persona debería avergonzarse». Salvini añadió que perdonaba a la mujer, pero consideró que «es grave que esta señora trabaje para organismos públicos, pagada por el público y en contacto con los niños». Después en un directo en Facebook, Matteo Salvini explicó que no tuvo consecuencias físicas la agresión: «No he tenido ningún rasguño, ni puñetazos. No me lamento. Siento tristeza. No utilizo este hecho para la campaña electoral. Toscana no es violencia, es belleza y respeto», concluyó Salvini.

Solidaridad, con alguna crítica

Numerosas han sido las declaraciones de líderes políticos de todo el arco parlamentario condenando el episodio. Entre los primeros estuvo la ministra del Interior, Luciana Lamorgese: «El país necesita una campaña electoral serena, basada en un enfrentamiento leal y respetuoso de todas las posiciones políticas, lejos de los extremos en los tonos y en los comportamiento», dijo la ministra del Interior.

Solidaridad también, pero con alguna crítica, le fue mostrada a Salvini por el presidente de la región de Toscana, Enrico Rossi, del partido Democrático: «Expreso mi cercanía democrática al senador Salvini por la agresión que sufrió en Pontassieve. El ejercicio de la libertad en nuestro país se conquistó con la lucha por la liberación y la resistencia en la que participaron miles de personas, a las que Salvini define como "rojos", calificándolos incluso de fascistas. No comparto casi ninguna de las ideas de Salvini, pero estoy realmente dispuesto a luchar para que pueda expresarlas».

La Toscana, tradicional feudo de la izquierda, es la región clave de los próximos comicios. Los sondeos dan una ventaja muy ligera al candidato de la izquierda. Pero si la derecha conquistara la presidencia de esta región, sería una victoria electoral histórica y una debacle para la izquierda.