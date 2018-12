¿Salvará Theresa May su cabeza esta tarde? Entre las 19:00 y 21:00 hora española se sabrá si la primera ministra continuará al frente de Reino Unido

El presidente del Comité 1922, Graham Brady, ha anunciado este miércoles que Theresa May tendrá que someterse por la tarde a una moción de confianza. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿Podrá May salvar su cabeza? A continuación, algunas claves.

¿Qué pasará esta tarde con la moción de confianza presentada contra May?

Lo primero que hay que saber es que esta moción de confianza es un proceso interno del partido conservador y no tiene por qué significar que haya elecciones generales. Theresa May se enfrentará finalmente al ala más euroescéptica de su partido que quiere librarse de ella para llevar a cabo un brexit más duro. Como aliados para tumbarla podrían tener a sus rivales preeuropeos «tories» que, por el contrario, quieren aún un Brexit más blando.

¿Va ganar o a perder May la moción?

Según algunos periodistas, la primera ministra tiene posibilidades de ganar la moción. Pero, aunque muchos han hecho público su apoyo a la «premier», la votación es privada, por lo que no se puede saber a ciencia cierta si mienten o dicen la verdad. En principio, con todo, parece que May conseguirá salir adelante.

¿Cómo se ha llegado hasta esta votación?

El sistema implantado en 1998 por el que entonces era líder de la oposición y cabecilla de los conservadores en la Cámara de los Comunes, William Hague, contempla que, si un 15% de los diputados conservadores envía una carta, que puede ser anónima, pidiendo esta moción de confianza, el líder del llamado Comité 1922 tiene que activarla automáticamente. En estos momentos, ese 15% corresponde a 48 diputados, cifra a la que se llegó ayer.

¿Qué es el llamado Comité 1922?

Agrupa a todos los parlamentarios que no ostentan ningún cargo gubernamental. Son los llamados «backbenchers» (asientos traseros, por su posición en la cámara siempre detrás del Gobierno). De gran influencia dentro del partido, entre sus funciones está la de organizar la carrera por el liderazgo de los conservadores. El líder actual del Comité 1922 es Sir Graham Brady.

¿A qué hora es la votación?

Entre las 19:00 y 21:00 hora española. Se espera que en cuanto el reloj marque las nueve de la noche se conozca el resultado de la votación.

¿Quién puede votar?

Tienen derecho a voto los 315 diputados que tiene el Partido Conservador actualmente en la Cámara de los Comunes británica. El voto es secreto.

¿Cuál puede ser el resultado de la votación?

Hay dos escenarios posibles. Si May gana, su liderazgo no podría ser cuestionado mediante este proceso en al menos doce meses, pero, si pierde, estaría obligada a dimitir como líder del partido y como primera ministra británica, y no podría postularse de nuevo a las primarias conservadoras.

¿Qué pasa si May pierde?

Si finalmente May no superase la moción y hubiese un candidato de forma unánime, este reemplazaría a la «premier» tanto en su papel de líder de los «tories» como en el de jefe de Gobierno.

Si, en cambio, varios candidatos se postulasen al cargo, se producirían varias votaciones hasta que quedasen solo dos de ellos, cayendo en cada ronda el que menos candidato tuviese. El ganador saldría de una votación más amplia, en la que participan todos los miembros del Partido con al menos tres meses de militancia. El proceso de elección del nuevo líder llevaría varias semanas.

¿Cuáles son los posibles candidatos a suceder a May?

Lo que aún no parece claro serían los hipotéticos candidatos a suceder a Theresa May. Los más posicionados, al menos entre el ala más euroescéptica serían el exministro de Exteriores Boris Johnson o el exministro para el Brexit David Davis, quien ya perdió unas primarias ante David Cameron en 2005. Del ala más europeísta podría presentarse el actual ministro de Economía, Philip Hammond. Aunque los que podrían tener más apoyo serían dos que no se han mojado especialmente con el proceso de salida de Reino Unido de la UE como son el ministro del Interior Sajid Javid o el que ostenta ahora la cartera de exteriores Jeremy Hunt.