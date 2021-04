Salen a la luz las imágenes que llevaron al arresto mortal de George Floyd

De buen humor, sonriente y conversando con el personal de la tienda. Así estaba George Floyd apenas 30 minutos antes del arresto mortal que, a posteriori, se convertiría en un nuevo punto de inflexión en la lucha contra el racismo en Estados Unidos.

Durante la última sesión del juicio celebrada por su asesinato, donde se juzga a Derek Chauvin, el expolicía que hincó su rodilla sobre el cuello de la víctima durante casi 8 minutos, causando su muerte, han salido a la luz nuevas imágenes de los momentos previos a la detención. Y, en ellas, se aprecia cómo Floyd compraba un paquete de tabaco, presuntamente, con un billete de 20 dólares falso. Posteriormente, vendría todo lo demás.

Another day of gut-wrenching testimony in the Derek Chauvin murder trial. Witnesses are left scarred by harrowing guilt and grief for not being able to save George Floyd. @joshscampbell reports. pic.twitter.com/qfVt3xjB0j