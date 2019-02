¿Cree que finalmente habrá Brexit? La primera ministra, Theresa May, ha anunciado que podrá votarse el aplazamiento de la salida del Reino Unido de la Unión Europea si no hay acuerdo

Los diputados podrán votar sobre un hipotético aplazamiento del Brexit si el pacto negociado es rechazado por el Parlamento el próximo 12 de marzo. Así lo ha anunciado la primera ministra británica, Theresa May, en una declaración en la Cámara de los Comunes. Allí, la mandataria ha señalado que si no hubiese acuerdo ese día, los parlamentarios contarían con otra opción para votar al día siguiente, es decir, el 13 de marzo, acerca de si quieren un Brexit sin pacto el día 29 de marzo. Si no saliese adelante esta última opción, la Cámara Baja podrá votar en ese momento acerca de retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. May ha aclarado que siempre se trataría de un retraso «corto y limitado» del Brexit.