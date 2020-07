Rusia reanudará los vuelos internacionales a partir del 15 de julio Las autoridades rusas solo permitirán los vuelos a aquellos destinos en donde «la tasa de incidencia de la enfermedad no supere los 40 casos por cada 100 mil habitantes en las últimas dos semanas»

Rafael M. Mañueco SEGUIR Corresponsal en Moscú Actualizado: 11/07/2020 11:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La viceprimera ministra rusa, Tatiana Gólikova, encargada en el Gobierno ruso de dirigir el operativo contra el coronavirus, aseguró ayer durante una rueda de prensa que su país negocia ya con otros estados las condiciones de reapertura de fronteras y la reanudación de los vuelos. La idea inicial es que algunas de las conexiones aéreas entre Rusia y el resto del mundo empiecen a funcionar la semana que viene. «Proponemos el 15 de julio como fecha posible para el restablecimiento del tráfico aéreo internacional», declaró Gólikova, pero solamente con aquellos países en donde no haya focos serios de COVID-19.

De esta manera, las autoridades rusas solo permitirán los vuelos a aquellos destinos en donde «la tasa de incidencia de la enfermedad no supere los 40 casos por cada 100 mil habitantes en las últimas dos semanas», explicó Gólikova. También se exigirán ciertos requisitos a los extranjeros que lleguen a Rusia. Deberán presentar un certificado que acredite un test negativo de coronavirus realizado no más tarde de tres días antes de la llegada. Los ciudadanos rusos podrán hacer la prueba una vez lleguen a su país sin que se les pida haberla obtenido antes. En cualquier caso, tanto rusos como extranjeros, una vez demuestren no padecer la enfermedad, no tendrán que observar ninguna cuarentena.

La viceprimera ministra rusa señaló también que, en el caso de que algún ciudadano extranjero presente síntomas sospechosos, podría ser sometido a un test PCR por parte del órgano de control Rospotrebnadzor. «Asumimos que los empleados de Rospotrebnadzor realicen pruebas PCR al azar, dependiendo de los síntomas que presenten los viajeros», subrayó Gólikova.

Rosaviatsia , la agencia federal rusa de transporte aéreo, según Interfax, ha comenzado ya negociaciones con otros países para reanudar los vuelos. «El ministerio de Transportes y Rosaviatsia informarán al Ejecutivo semanalmente y, tras evaluar la situación epidemiológica en cada sitio, se elaborará la lista de países con los que se establecerá la conexión aérea. Será revisada cada dos semanas», manifestó la viceprimera ministra. Su Gobierno ya ha adelantado que el criterio de reciprocidad será fundamental.

El pasado jueves, el subdirector de Rospotrebnadzor, Mijaíl Orlov envió una carta a Rosaviatsia y al Ministerio de Transporte sugiriendo reanudar los vuelos entre Rusia y nueve países europeos: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia y Reino Unido, así como con China, Mongolia, Sri Lanka y Vietnam. Nadie, sin embargo, en el Gobierno ruso se ha hecho eco de ésa misiva de Orlov.

El miembro del la dirección de la Alianza de Agencias de Turismo (ATA), Aleksán Mkrtchián, citado por la agencia RIA-Nóvosti, asegura que «la lista de Rospotrebnadzor nos ha sorprendido porque incluye países que no nos están esperando y excluye a Egipto y Turquía, en donde están deseando recibir otra vez turistas rusos».

Mientras tanto, la agencia TASS sostiene que los tres principales aeropuertos de Moscú (Domodiédovo, Sheremétievo y Vnúkovo) se preparan ya para reanudar los vuelos internacionales a partir del 15 de julio. La fecha que barajaba Rosaviatsia en un principio era el 1 de agosto. A causa de la pandemia de COVID-19 y para evitar su propagación, Rusia interrumpió las conexiones aéreas con el mundo el pasado 27 de marzo. El número de contagios en el país eslavo continúa descendiendo paulatinamente, se mantiene en torno a los 6.600 infectados diarios, sumando ya un total, desde el comienzo de la pandemia, de más de 720.000. Las muertes también disminuyen con unos 180 fallecimientos cada 24 horas y un total de 11.205 decesos a fecha de hoy.