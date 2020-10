Rusia propone a Estados Unidos prolongar un año el acuerdo de desarme START y congelar los arsenales nucleares Tras la firma del acuerdo entre Medvédev y Obama en 2010, ha habido varias negativas tanto de Moscú como de Washington para mantenerlo de manera acordada

Rusia reiteró ayer su oferta de prolongar por un año el tratado de reducción y limitación de armas nucleares nuevo START, que expira el próximo 5 de febrero de 2021, y es ahora mismo el único mecanismo existente de control del armamento nuclear. Añade, eso sí, la propuesta de «congelar» durante ese periodo los arsenales atómicos de ambas partes.

«Rusia, al proponer la extensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas por un año, está dispuesta, además, a asumir junto con Estados Unidos el compromiso político de congelar también el número de cabezas nucleares», anunció ayer en un comunicado el Ministerio de Exteriores ruso, en el que se recuerda que el pasado viernes el presidente Vladímir Putin ya propuso a Washington prorrogar el acuerdo por un año «sin condiciones».

Esos doce meses, según Moscú, servirían para negociar los términos de un nuevo tratado de limitación de armas atómicas. Estados Unidos, sin embargo, lo rechazó, y de ahí que se haya incluido la idea de «congelar» el número de ojivas nucleares mientras dure la extensión del acuerdo. Putin ya lo sugirió la semana pasada, cuando habló de incluir en las negociaciones los nuevos misiles hipersónicos y otras armas desarrolladas por Rusia en los últimos años, pero no lo formuló de forma expresa.

El nuevo START o START III se firmó el 8 de abril de 2010, cuando al frente de la Casa Blanca estaba Barack Obama y, del Kremlin, el presidente Dmitri Medvédev. Establece un máximo de 1.550 ojivas atómicas por ambas partes y un límite de 800 lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales no desplegadas y de 700 si están operativas en tierra o a bordo de navíos y bombarderos estratégicos.

El nuevo matiz introducido por Rusia ha hecho que Estados Unidos, tras su negativa inicial, instase ayer a reunirse «de inmediato» para alcanzar un acuerdo que permita prorrogar el START. La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, dijo mediante un comunicado que «EE.UU. está dispuesto a reunirse de inmediato para concluir un acuerdo verificable».

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, respondió no a la propuesta que hizo Putin el viernes, precisamente por no contemplar el congelamiento de las ojivas atómicas. Los dos países, poseedores del 90% de las armas nucleares existentes en el mundo, iniciaron en junio conversaciones para tratar de prolongar el START, pero, tras varias rondas de conversaciones, no se logró avanzar.

Los estadounidenses insistían en incluir a China en el tratado, lo que Pekín descarta y en Moscú se considera una pretensión «poco realista». Los rusos, por su parte, querían que las negociaciones abordasen otros aspectos como el sistema de defensa antimisiles americano, sus ensayos con misiles de largo alcance y el despliegue de armas ofensivas en el espacio.

Los anteriores START

El START I lo firmaron el 31 de julio de 1991 el presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, y su homólogo norteamericano, George H. W. Bush. Duró hasta el 5 de noviembre de 2009. El START II lo rubricó también Bush, pero con el primer presidente ruso, Borís Yeltsin. El acuerdo nunca llegó a aplicarse. El nuevo START III fue obra de Medvédev y Obama, pero le quedan tres meses y medio de vigencia.

En mayo, EE.UU. anunció su intención de abandonar el Tratado de Cielos Abiertos, acusando a Rusia de incumplirlo. Este mismo fue el argumento empleado el año pasado por Washington para salirse de otro importante acuerdo de limitación de armas, el Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias (INF, según sus siglas en inglés), denunciado después también por Rusia, aunque ahora pide una moratoria que lo mantenga vigente transitoriamente. Ya en 2002, Washington dejó unilateralmente el Tratado Antimisiles Balísticos (ABM). De manera que el único freno todavía existente para evitar una hecatombe nuclear es el START. Los expertos temen que, si no se prolonga, se desate una nueva carrera de rearme nuclear.