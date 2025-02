Rusia comparte imágenes satelitales de Ifema y coordenadas de sedes de la OTAN en plena cumbre

La Agencia Espacial Federal de Rusia ha difundido en su canal de Telegram imágenes satelitales de Ifema , recinto donde se celebra la cumbre de la OTAN y en el que se reúnen durante este miércoles y jueves los líderes de los 30 países aliados.

«Hoy se inaugura en Madrid la cumbre de la OTAN, en la que los países occidentales declararán a Rusia su peor enemigo », reza el mensaje publicado por la cuenta oficial de la agencia, conocida también como Roscosmos.

La propia agencia señala en la publicación que difunde esta información «por si acaso», ya que «se trata de los propios centros de decisión que apoyan a los nacionalistas ucranianos », aseguran.

Asimismo incluyen en el mensaje localizaciones y coordenadas de sedes de la OTAN en países de la alianza como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania.

Aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, sí cuenta con su apoyo y además el país tendrá una presencia muy especial en la cumbre pese a que finalmente su presidente, Volodimir Zelenski, no viajará a Madrid. No obstante, sí que participará a través de videoconferencia en su primera sesión, dedicada precisamente a Ucrania.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya estaban alerta. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado sus medios aéreos y terrestres dentro de la 'Operación Eirene' para blindar Madrid. Además, la Policía ha intensificado también el 'ciberpatrullaje'.

De hecho, la 'zona cero' de Ifema Madrid activó el lunes la 'fase crítica' al intensificar los controles de tráfico aleatorios con apoyo de la vigilancia aérea mediante drones de la Policía Nacional, así como el despliegue de 98 perros especializados en la detección de todo tipo de artefactos y 60 agentes a caballo en las zonas aledañas del recinto ferial.