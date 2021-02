El robo de perros se incrementa un 250% en el Reino Unido debido a la pandemia Los precios para «adoptar» en Londres se han disparado hasta cifras desorbitadas después de que las bandas criminales del país hayan visto una oportunidad de negocio en el hurto

Ivannia Salazar
Corresponsal en Londres
Actualizado: 05/02/2021 14:02h

Marta González es una española que vive en Inglaterra desde hace seis años. Ella y su ahora ex pareja se separaron durante la pandemia, así que para combatir la soledad decidió adoptar un perrito . Su misión hasta ahora ha sido imposible. «En los albergues dicen que no hay disponibles o te ponen mil pegas y requisitos, supongo que porque tienen miedo al abandono de mascotas cuando esto acabe», explica en conversación con ABC. Fue entonces cuando decidió publicar un anuncio en un grupo de Facebook buscando a alguien que quisiera dar uno en adopción. «Los mensajes que recibí fueron muchísimos de gente ofreciéndome perros por precios desorbitados, me pedían más de mil quinientas libras por adultos y mucho más