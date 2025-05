Las revelaciones del comité del asalto al Capitolio abren grietas entre Donald e Ivanka Trump

Ivanka Trump siempre ha sido la niña de los ojos de Donald Trump, pero su aparición en el comité de la Cámara de Representantes que investiga la campaña del expresidente de dar la vuelta al resultado de las urnas en las elecciones de 2020, culminada con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ha abierto un cisma entre ellos.

En la comparecencia inaugural de esta semana, la diputada republicana Liz Cheney hizo una exposición de las líneas maestras de la investigación del comité, que responsabilizó a Trump de lo ocurrido . En ella, aparecieron vídeos de varios de las personas del círculo cercano al expresidente que tuvieron conocimiento de lo que ocurrió aquellas semanas.

Una de ellas fue el entonces fiscal general, William Barr, un defensor férreo de Trump en todas las batallas legales que tuvo durante su presidencia -por ejemplo, en la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016- que, sin embargo, no comulgó con la denuncia de fraude masivo -inexistente- que utilizó el multimillonario neoyorquino para tratar de quedarse en el poder.

Algunas de las cosas que Barr dijo a los investigadores del comité: «Vi cero base para las alegaciones», «fue un sinsentido completo», « les dije que era una locura , que estaban perdiendo el tiempo y haciendo un grave perjuicio al país».

También preguntaron a Ivanka al respecto , y la favorita de Trump rompió la versión del expresidente sobre el ‘robo’ electoral. «Afectó mi perspectiva», dijo Ivanka sobre el comunicado de Barr en diciembre de 2020 en el que aseguraba que no había rastro de fraude masivo que pudiera afectar al resultado de las elecciones. «Yo respeto al fiscal general Barr, así que di por bueno lo que dijo».

Trump, que acostumbra a atizar sin miramientos a sus críticos, no hizo una excepción con su hija. «Ivanka Trump no participó en la revisión o el estudio de los resultados electorales», dijo Trump en un mensaje en su red social, Truth Social , la que creó tras el veto de Twitter y Facebook (que las redes sociales justificaron, precisamente, por sus mensajes aquel 6 de enero). « No estaba implicada desde hacía tiempo y, en mi opinión, creo que buscaba ser respetuosa con Bill Barr y su cargo de fiscal general».

La realidad es que Ivanka era asesora senior de Trump en la Casa Blanca y lo siguió siendo hasta el final de la presidencia. Ella estaba entre quienes exigían en un principio al equipo legal de Trump que «luchara» para contestar de forma legal los resultados en la noche electoral y en el largo recuento que prosiguió. Pero también entre quienes presionaron a Trump para que el 6 de enero enviara un comunicado o un vídeo a sus seguidores para que pararan el asalto al Capitolio (tardó horas en hacerlo).

Relato contra el presidente

El dardo a Ivanka, para quien su padre utiliza de forma fría también su apellido, podría ser un intento de rebajar la importancia a todo lo que se seguirá escuchando de su hija los próximos días. El comité tiene previstas varias comparecencias públicas para esta semana y no hay duda de que sus palabras en vídeo formarán parte del relato contra el expresidente.

Trump presionó a muchos de sus colaboradores cercanos para que no cooperaran con los requerimientos del comité -hay varios declarados en desacato por ello-, pero aseguró en una entrevista en ‘The Washington Post’ que dio libertad tanto a Ivanka como a su marido, Jared Kushner , para participar si lo consideraban necesarios.

Ambos fueron investigados durante horas y se sabe que Kushner estuvo en muchas reuniones donde se discutieron estrategias muy cuestionables para no cumplir con la exigencia del traspaso pacífico de poderes.