La retirada rusa del entorno de Járkov: más ataques y a la espera de atrocidades

Derhachi está tan inanimado, tan muerto, que no se mueve ni el aire . Es exacto a una foto fija, como esos días del confinamiento extremo por la pandemia cuando uno miraba por la ventana y no se veía un alma, aunque con el ... ambiente apestando a explosivo. Parece que los rusos se están yendo de Járkov , Derhachi está a doce kilómetros al noreste, pero de retirada no han perdido oportunidad de reventarles el viernes por la mañana un centro cultural convertido en almacén de ayuda humanitaria. Doble impacto, primero artillería, luego un misil para rematar , por si alguien pudiera pensar que fue sin querer, y dos muertos.

No es de extrañar que cuando se pueda acceder a los municipios y aldeas del entorno de Járkov donde las fuerzas del Kremlin han estado este tiempo atrás empiecen a descubrirse nuevas atrocidades . Otros Bucha , la ciudad martirizada a las afueras de Kiev en la que el enemigo dejó atrás cadáveres de civiles en las calles con un tiro en la cabeza o fosas comunes, por abreviar. Una brutalidad que se está documentando como crimen de guerra. De entrada a Derhachi, en los puestos de control y en el hospital indican que si los rusos se están marchando de esta región, por las noches no se nota porque siguen atacando. El toque de queda es a las diez y las sirenas antiaéreas no paran. Sea como fuere, el Ejército ucraniano, quizás venido arriba por esta expulsión de las tropas de Vladimir Putin de Járkov, como ya hicieron en Kiev, no dejándoles embolsar la ciudad y menos capturarla, los militares ucranianos han salido en contraofensiva en la zona de Irzum. A esperarles en su camino al Donbás. Noticias relacionadas El enigma de Járkov

