Rescatan a once de los mineros atrapados desde hace dos semanas en China

Los esfuerzos para salvar a 21 mineros atrapados desde hace dos semanas a cientos de metros de profundidad en el este de China se han saldado con un primer éxito este domingo, cuando el personal de emergencia ha logrado rescatar a once de ellos, según los medios estatales chinos.

El primer hombre rescatado ha sido sacado de la mina alrededor de las once de la mañana. Después, ha sido transportado al hospital. Se encontraba «extremadamente débil», según la cadena de televisión pública «CCTV».

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALinkpic.twitter.com/NXmX7oooJd