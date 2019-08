Un republicano del Tea Party desafía a Trump al presentar su candidatura a las elecciones de 2020 El excongresista Joe Walsh se convierte en el segundo político republicano en anunciar su carrera hacia la Casa Blanca en los comicios del próximo año

El excongresista republicano Joe Walsh desafió ayer al presidente estadounidense, Donald Trump, al anunciar que buscará la candidatura del partido a la Casa Blanca en las elecciones de 2020, lo que le convierte en la segunda figura conservadora que se presenta a unas primarias contra el mandatario.

«Voy a presentarme a la Presidencia», dijo Walsh en declaraciones a la cadena ABC News, en las que reconoció que él mismo ayudó a «crear a Trump» con su retórica ultraconservadora en el pasado. Walsh, un miembro del movimiento Tea Party que representó a Illinois en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2013, tiene ahora su propio programa de radio y planea retar a Trump desde la derecha del partido, al considerar que el mandatario es «un incompetente», un «narcisista» y un «intolerante».

Trump ya tenía desde abril otro rival republicano, Bill Weld, un exgobernador de Massachusetts que en 2016 fue candidato a la Vicepresidencia por el Partido Libertario, aunque ese político ha logrado pocos apoyos claros hasta ahora. No está claro que Walsh pueda convertirse en un problema serio para Trump, cuyo respaldo entre los republicanos roza o supera el 80 por ciento en las últimas encuestas.

Sin embargo, las apuestas de Walsh y Weld –y los rumores de que el exgobernador de Carolina del Sur Mark Sanford planea lanzar pronto su propia campaña– demuestran la incomodidad que buena parte del Partido Republicano sigue sintiendo respecto a quien es su líder desde hace tres años. «Me presento porque él no es apto (para el cargo), alguien tiene que hacer algo, y tiene que haber una alternativa. El país está harto de las rabietas de este tipo, es un niño», afirmó Walsh.

Walsh afirmó hoy que la Presidencia de Trump le ha hecho «reflexionar sobre algunas de las cosas» que ha dicho «en el pasado». «Yo ayudé a crear a Trump, y no me resulta fácil decirlo (...). Muchas veces fui más allá de la política y de las diferencias ideológicas, y fui a lo personal, y me llené de odio. Dije algunas cosas sobre el expresidente Obama de las que me arrepiento», admitió Walsh.