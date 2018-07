La represión de Ortega no se detiene ni ante los muros de las iglesias

«Disparo certero en la cabeza. Sus companeros lloran de impotencia. Los doctores tratan de salvarle la vida». Así relataba este sábado por la mañana (tarde en España) el corresponsal de la BBC en Nicaragua, Ismael López, a través de su cuenta de Twitter, la muerte de uno de los dos jóvenes que cayeron por las balas de paramilitares afines al Gobierno del presidente Ortega. «Gerald era de Masaya, tenia 20 años y estudiaba para ser técnico en construcción en la UNAN», añadía más tarde el periodista.

«Lamentamos el fallecimiento del joven Gerald Vázquez esta mañana en nuestra parroquia víctima del ataque despiadado sufrido en la iglesia por más de 16 horas continúas», confirmaba después la Arquidiócesis de Managua a través de un comunicado. Pero Gerald no sería el único en morir por los disparos de los paramilitares. El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), mediadora en la crisis abierta entre la oposición y el gobierno de Orteg a, era el encargado de confirmar la muerte no de uno, sino de dos jóvenes, así como la existencia de numerosos heridos. El segundo joven fallecido, confirmado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) pero no identificado, habría muerto en las barricadas levantadas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), según informó la prensa local, donde llevan semanas encerrados docenas de estudiantes pidiendo la salida del presidente Daniel Ortega.

Los paramilitares iniciaron el ataque al mediodía del viernes y duró unas 18 horas, según los medios locales. Algunos jóvenes lograron salir del recinto y se refugiaron en la parroquia Divina Misericordia, donde varios médicos atendieron a los heridos.

Ismael López ha sido uno de los altavoces de esta tragedia. Él, junto a otros tres periodistas, permaneció encerrado durante horas junto a decenas de jóvenes que protestaban contra el régimen de Ortega, primero en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y después en la iglesia. «Docenas de estudiantes nicaragüenses, junto con sacerdotes y periodistas están atrapados ahora mismo en el interior de la UNAN mientras paramilitares disparan fuera. A las ambulancias no les permiten entrar y hay heridos», relataba también el corresponsal del «Washington Post», Joshua Partlow, a las ocho y media de la tarde del viernes (cuatro y media de la mañana, hora española). Acosados por las balas, los jóvenes y los periodistas corrieron a refugiarse en una iglesia cercana, la parroquía de la Divina Misericordia de Managua, pensando que allí estarían seguros. Pero no fue así.

