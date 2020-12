El Reino Unido retira las cláusulas que impedían avanzar en las negociaciones del Brexit Londres y Bruselas han llegado a un «acuerdo de principios» para que el llamado Protocolo para Irlanda del Norte esté «completamente operativo» el próximo 1 de enero

El Reino Unido ha anunciado este martes que retirará las polémicas cláusulas legales que le permitían violar unilateralmente el acuerdo con la Unión Europea (UE) sobre la frontera de Irlanda del Norte tras el Brexit.

Londres y Bruselas han llegado a un «acuerdo de principios» para que el llamado Protocolo para Irlanda del Norte, una de las piezas esenciales del acuerdo de salida de la UE que se ratificó a principios de año, esté «completamente operativo» el próximo 1 de enero, informó en un comunicado el ministro de Gabinete británico, Michael Gove.

La amenaza por parte del Gobierno británico de violar ese protocolo había enturbiado en los últimos meses la negociación sobre la futura relación comercial entre ambos lados del canal de la Mancha, que debe sellarse antes de que termine este año.

Durante 2021

Por su parte, la Comisión Europea (CE) no excluyó este martes seguir negociando la relación tras el Brexit con el Reino Unido durante 2021 si antes del final de 2020 no se logra un acuerdo, aunque sin pacto Londres y Bruselas comenzarían a comerciar desde enero con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

«Si ese acuerdo no está en vigor el 1 de enero, entonces tenemos una situación de no acuerdo. No está excluido, por nuestra parte, que las negociaciones puedan continuar y no está excluido que puedan continuar sobre la base que se nos ha dado», declaró el portavoz de la CE Daniel Ferrie durante la rueda de prensa diaria de la institución.