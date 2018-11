El recuento de votos pone en duda los resultados en Florida, Georgia y Arizona

La posibilidad de sumar cuatro cargos de especial relevancia a la larga lista de pérdidas republicanas en las elecciones parciales de hace una semana ha sembrado el pánico en la Casa Blanca y ha llevado a Donald Trump a denunciar un fraude sustentándose sólo en sospechas infundadas y bulos difundidos en redes sociales. Los estados de Florida, Georgia y Arizona están contando de nuevo los votos de 14 millones de personas porque los resultados fueron demasiado ajustados como para proclamar ganadores seguros la noche electoral.

«En las elecciones de Florida debe nombrarse ganadores a Rick Scott y Ron DeSantis porque muchas papeletas nuevas han aparecido de la nada y otras han desaparecido o están falsificadas», dijo este lunes el presidente en Twitter, en referencia a los candidatos republicanos al Senado y al gobierno del Estado.

The Florida Election should be called in favor of Rick Scott and Ron DeSantis in that large numbers of new ballots showed up out of nowhere, and many ballots are missing or forged. An honest vote count is no longer possible-ballots massively infected. Must go with Election Night!