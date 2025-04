Reagan, el enigma humano que sacó a EE.UU. de la depresión

Fue gracias a las gominolas. Michael Sandel , de 67 años, figura notoria de Harvard, es hoy uno de los filósofos políticos más populares de Estados Unidos, con conferencias con aura de estrella del pop. En 1971 tenía 17 años y era el delegado ... de curso en su instituto californiano de Pacific Palisades, población donde vivía el gobernador del estado, el exactor Ronald Reagan . Los alumnos del centro, de significado izquierdismo, se propusieron invitar a un debate a Reagan, con la intención de abrasarlo dialécticamente. Sandel escribió a la oficina del gobernador con la invitación. No hubo respuesta. Una tarde, su madre leía una revista cuando le comentó que allí contaban que Reagan era un chiflado de las gominolas, a las que se había aficionado para dejar el tabaco de pipa de sus días en Hollywood. Sandel se presentó ante su vivienda, fuertemente protegida contra las constantes protestas de los universitarios de UCLA, y entregó a los guardias la invitación del instituto acompañada de una caja de gominolas. Pronto llegó una respuesta aceptando el debate.

Sandel preparó a conciencia la liza, que parecía sencilla, pues Reagan, de 60 años entonces, pensaba exactamente al revés que el alumnado: era proVietnam, suspicaz ante la ONU, crítico con la Seguridad Social, contrario al voto a los 18 años... «Le hice las preguntas más duras que se me ocurrieron. Él respondió con elegancia, con un humor suave y de modo razonado . Luego abrimos el debate al público. Ocurrió lo mismo. Fue capaz de responder a todo de manera desarmante. Cuando acabamos, toda la gente aplaudió y él se fue. Me quedé allí sin entender bien qué había pasado. No nos había convencido, pero nos había parecido encantador. Nueve años después, ese mismo tono y conocimiento lo llevaría a la presidencia», recuerda el filósofo, de ideario progresista.

El presidente teflón

Sandel había topado con la capa invisible de encanto que siempre protegió a Ronald Wilson Reagan, apodado Dutch por su humilde familia en su juventud itinerante por Illinois . La oposición demócrata acabaría denominándolo «el presidente teflón», pues al igual que sucede con ese material ninguno de los manchurrones de su Gobierno, incluido el gran escándalo Irán-Contra, parecía dejar mancha en él.

Reagan, de cuya vistosa e ilusionante toma de posesión ante el Ala Oeste del Capitolio se cumplen hoy 40 años, sigue apareciendo en las encuestas como uno de los diez mejores presidentes de Estados Unidos. Entre sus logros se recuerda que recuperó y relanzó la economía, con un récord de 92 meses consecutivos de crecimiento; y ganó la Guerra Fría contra la URSS, incapaz de seguir el ritmo armamentístico de su «Star Wars», el escudo antimisiles. Pero además, y sobre todo, devolvió el optimismo a un país que estaba en el diván. Prometió «un nuevo amanecer para América» a un pueblo que se sentía humillado por Vietnam y el caso de los rehenes de Irán , asqueado ante el hedor del Watergate , machacado por la crisis del petróleo y la inflación del 12,5% de la era Carter (que él bajaría a un 4,4% con sus «reaganomics», dictadas al principio por el extraordinario economista liberal Milton Friedman). Reagan, feligrés de los Disciples of Christ, credo protestante de cristianos renacidos, era un hombre de fe intensa. Creía a pies juntillas que la mano Dios protegía a Estados Unidos. Un presidente capaz de apropiarse de una cita de John Winthrop, un puritano del XVII, para proclamar ante su nación con aire de profeta bíblico que «América es la ciudad que brilla en la colina». Un soñador, cuya mente habitaba en el Estados Unidos idílico de las plácidas láminas de Norman Rockwell.

Pero su presidencia, que se cerró con una aprobación pública récord del 68%, resulta al tiempo contradictoria. Incumpliendo sus promesas disparó el gasto público. La deuda casi se triplicó en su etapa. Tampoco redujo el Gobierno federal como había garantizado. De hecho, el aparato funcionarial se amplió mucho durante su doble mandato («fue una de mis grandes decepciones», se lamentaba tras dejar el poder, y culpaba, sin razón, al Congreso). Reagan, cabecilla junto a Thatcher de la llamada «Revolución Conservadora », el presidente tutelado por los economistas de la Escuela de Chicago y que recibió al filósofo Hayek en el Despacho Oval y le otorgó la Medalla de la Libertad, operó en la práctica como un posibilista. Simpatizante del New Deal de Roosevelt y demócrata durante largo tiempo (no se afilió al Partido Republicano hasta 1962), el epítome de estadista liberal en realidad llevó a cabo un enorme proyecto keynesiano: su programa de defensa. Además de ser un arma de lucha en la Guerra Fría supuso un colosal plan de gasto público, que impulsó a la industria nacional. En paralelo, nada más llegar al poder firmó una espectacular bajada de impuestos.

En el plano humano, se da la paradoja de que aquel al que llamaban «el gran comunicador» era en realidad una persona indescifrable, remota incluso para quienes lo rodeaban . Un ser enormemente afable, sí, pero sin amigos, que solo abría su yo a su mujer (y Maquiavelo de cámara), Nancy Davis, actriz menor que en 1952 se convirtió en su segunda mujer y siempre supo salvaguardar la imagen de su «Ronnie». Mantuvo en pie la fachada impecable de un estadista con problemas de atención crecientes, sordera y audífono, lentillas, que pasó por operaciones de pólipos en el colón, carcinomas en la nariz, próstata, que en noviembre de 1994 anunció por fin en una conmovedora carta manuscrita que padecía alzheimer, como su madre, y que iniciaba «el camino que me llevará al crepúsculo de mi vida». «Cuando Dios me llame –añadía– me iré con el mayor amor por este país y un eterno optimismo sobre el futuro».

Actor natural

El biógrafo Edmund Morris gozó durante tres años de un excepcional acceso completo a Reagan para escribir su biografía oficial, con un adelanto editorial de tres millones de dólares. La tarea le resultó desquiciante: «Verdaderamente era uno de los hombres más extraños que hayan vivido jamás. Ninguno de quienes lo rodeaban lo entendía». La teoría de Morris es que Reagan era un actor natural, que solo revivía en el escenario y fuera de él se apagaba, se volvía vacío. James Baker, hombre fuerte en sus gobiernos, lo define como « el más amable e impersonal de los hombres ; los que trabajaron con él media vida siempre sospecharon que había un algo más bajo la superficie, pero nunca supieron qué». Resultó también un padre remoto y desapegado para sus cuatro hijos. Ronald Reagan Jr. lo resumió como «inescrutable». Su primera mujer, Jane Wyman, mejor actriz que él y ganadora de un Oscar, pidió el divorcio tras nueve años de matrimonio y dos hijos, saturada de su obsesión con la política y su parloteo constante sobre el tema, que con sarcasmo rudo llegó a llamar «una diarrea vocal».

La explicación al enigma Reagan tal vez haya que buscarla, como tantas veces, en la infancia. Jack, su padre, católico irlandés, era un vendedor de zapatos tan encantador como tarambana, que condenó a su familia a una vida errante por el Illinois de la Gran Depresión. Su madre, de ancestros escoceses-ingleses, era una devota protestante de personalidad amable. Ronald –Dutch en casa– nunca disfrutó de una vida familiar estable y grata. Conoció la pobreza y estudió Economía con beca y notas discretas en una universidad cristiana menor, el Eureka College. Sin embargo siempre evocó aquellos días como un tiempo feliz, «una infancia a lo Huckleberry Finn». Nunca albergó rencor hacia su padre tarambana, al que con once años hubo de levantar del suelo donde yacía grogui por la borrachera. Cuando en 1937 llegó a Hollywood y lo fichó la Warner, lo primero que hizo fue traerse a sus padres a Los Ángeles y comprarles una casa.

El currículo de Reagan es fácil de resumir. Estudiante gris de Economía y socorrista heroico en verano para pagarse los estudios (77 rescates en las corrientes fluviales de Illinois). Evitó la II Guerra Mundial por sus problemas auditivos. Siete años como comentarista deportivo en una radio, narrando «en vivo» partidos de béisbol que no veía y cuyos datos recibía por telegrama. Actor mediocre, aunque no tan malo como se suele decir: «Yo era el Errol Flynn de la serie B» , bromeaba, no sin un punto de razón. Líder sindical de un «sindicato de actores de pantalla» bastante digno, ni gansteril ni abiertamente plegado al macarthysmo, como otros (Reagan se negó a delatar a compañeros ante el Comité de Actividades Antiamericanas, pero consta que fue informante del FBI). En su declinar como actor, busca un nuevo modo de vida y se convierte en portavoz y embajador de la General Electric, entonces una de las mayores multinacionales del planeta. Durante un lustro largo recorre sus fábricas de todo el país predicando los valores de la compañía, que son liberal-conservadores. El actor acaba creyéndose su papel , se hace republicano y se abre el camino hacia la política. En la campaña fallida de Barry Goldwater de 1964, Reagan deslumbra al gran empresariado californiano con un discurso televisado de media hora. Le animan a competir por el puesto de gobernador y le financian su campaña. La última parada será la Casa Blanca, tras arrollar a Carter en las elecciones de 1980.

La caricatura de Reagan es cierta. Sí, se dormía a veces en las reuniones (incluida una con el Papa). Le pasaban fichas con resúmenes para que supiese lo que tenía que decir en sus encuentros. Todos sus pasos eran consultados previamente con la astróloga Joan Quigley , a sueldo de la pareja presidencial. Fue uno de los presidentes menos laboriosos, con horario de nueve a cinco y fugas de ocio constantes a su rancho de Santa Bárbara. No era un intelectual y veía el mundo a través de anécdotas.

Pero poseía memoria fotográfica, imaginación política, liderazgo, un instinto infalible para elegir el momento correcto. Tenía «una visión». Y además, tenía suerte. Nada más acabar su toma de posesión, tal día como hoy hace 40 años, Irán comunicó que liberaba a los rehenes estadounidenses. El petróleo, que había amargado a Carter, bajó en picado en su etapa. En política exterior, tras varios líderes rusos que eran enemigos intransigentes, topó con Gorbachov, más dialogante –o entreguista–, y logró firmar con él un novedoso y formidable acuerdo de reducción de los arsenales atómicos. El buen humor nunca le falló. Solo tres meses después de su toma de posesión sufrió el atentado del desequilibrado veinteañero John Hinckley. Camino del quirófano con un tiro en un pulmón, le dijo a Nancy: «Cariño, es que me olvidé de agacharme». La chanza siguió con los anestesistas: «Chicos, espero que seáis todos republicanos...».

«Un nuevo comienzo»

En su toma de posesión, Reagan, con chaleco de gala y corbata plateada, con su pelo perfectamente enlacado y tintado, anunció «un nuevo comienzo». «Vamos a empezar a actuar desde hoy y poner a América a trabajar». «No estamos condenados a que el declinar sea inevitable. Renovemos nuestra fe y esperanza». El público compró su mensaje optimista, salpicado de alusiones a la tutela divina . También dejó aquel día otra frase sonada: «En esta crisis el Gobierno no es la solución al problema. Es nuestro problema». Por supuesto, el Gobierno no redujo un ápice su peso. Pero el pueblo siguió enamorado de Reagan, probablemente porque fue el último creyente en el Sueño Americano. «Para él –explicó uno de sus asesores– los mitos eran algo real».