El miércoles pasado fue un gran día para la campaña de reelección de Donald Trump, por más que muchos medios nos transmitieran la idea contraria. Leyendo y escuchando las informaciones del día, nos contaban que Bernie Sanders se había retirado en favor de Biden y que al fin el candidato más elegible se había impuesto entre los demócratas. Sí, pero en realidad no.

Sanders el miércoles dijo que se retiraba porque no tenía posibilidades de ganar las primarias demócratas y que Joe Biden «es un hombre muy decente con el que trabajaré para impulsar nuestras ideas progresistas». Hasta ahora, todos los candidatos demócratas que se han ido retirando anunciaban que daban el respaldo de los delegados que habían sido elegidos en su nombre a otro de los que continuaban en la carrera electoral. Sanders no dijo que él fuera a hacerlo. Bernie Sanders le dijo a Joe Biden que todavía tiene que ganárselos. A Donald Trump debió sonarle a música celestial: en realidad Bernie Sanders sigue activo en la campaña y amenaza a Biden con no darle su apoyo.

Sanders dijo en ese discurso que «pocos negarán que durante los últimos cinco años nuestro movimiento ha ganado la lucha ideológica». Encantado de discutirlo, senador. Apúnteme, por favor. Lo que Sanders ha logrado en este lustro es radicalizar a la izquierda al Partido Demócrata. Llevarlo al ámbito donde no se ganan las elecciones: en los extremos. Sanders ha metido en el debate el cambio climático, la sanidad pública y los créditos a los estudiantes, asuntos que en Europa son considerados de interés general, pero que no lo son para la gran mayoría de los norteamericanos. Los aliados de Sanders, encabezados por la heroína de la progresía, Alexandra Ocasio-Cortez, han enviado una carta a Biden diciéndole que con su lema de campaña de «volver a la normalidad» no basta. «Volver a cómo estaban las cosas “antes de Trump” no motiva lo suficiente como para ir a votar en noviembre». Es decir, que no aceptan un presidente que sea como era Biden cuando era vicepresidente antes de Trump. Lo que es una forma de descalificar a toda la era Obama.

Sin duda es por eso por lo que Biden está dando un giro a la izquierda. Ya pide una ampliación de la sanidad pública sin llegar a lo que reclama Sanders, universidades públicas organizadas por las comunidades, condonación de buena parte de los créditos otorgados a estudiantes para pagarse sus estudios y, como es lógico, una notable subida de impuestos.

Así que a día de hoy, Joe Biden está apostando a dar un giro a la izquierda para conquistar el respaldo que Sanders no le dio el miércoles pasado y que todavía está por ver si le dará alguna vez. Con ello, puede perder el voto centrista, que es imprescindible para ganar en noviembre. Puede que para entonces Biden haya dado un giro al centro, pero es improbable que entonces conserve el apoyo de Sanders. Porque al senador de Vermont -que no es miembro del Partido Demócrata- le importa mucho más su ideología que derrotar a Donald Trump, que es lo que importa a la mayoría de los demócratas.

Con este escenario, es casi imposible que Biden gane las presidenciales. Pero en las presentes circunstancias está por ver si Trump no las pierde por la gestión que se le atribuya de la pandemia coronavirus. En Estados Unidos la mayor parte de la gestión de la pandemia corresponde a las autoridades estatales. Pero ya veremos cómo la culpa de todo cae sobre Washington en los medios de comunicación como de las inundaciones que provocó el huracán Katrina en Nueva Orleans se culpó a Bush y no al gobernador de Luisiana. El doble rasero habitual.