Rafael Correa pide elecciones en Ecuador para salir de la crisis y niega estar detrás de las protestas El expresidente también ha desmentido todas las versiones que le atribuyen viajes secretos a Venezuela para coordinarse con el dictador Nicolás Maduro

Seguir Enrique Serbeto Corresponsal en Bruselas Actualizado: 09/10/2019 18:16h

Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, considera que la única salida para la grave crisis política en su país es que el actual presidente, Lenín Moreno, convoque elecciones anticipadas, a las que él estaría dispuesto a presentarse como candidato. En unas declaraciones a un grupo de periodistas en Bruselas, donde reside actualmente, Correa ha asegurado que «si es necesario que sea candidato, lo seré», aunque también ha manifestado su escepticismo respecto a la posibilidad de que pudiera hacerlo.

Sobre él pesan dos órdenes de detención en Ecuador y una inhabilitación para ser presidente, aunque ninguna de esas medidas tiene alcance fuera de su país. En su opinión, no habría «ningún problema» para concurrir, puesto que solo está inhabilitado para ejercer como presidente, pero si volviera a Ecuador en estos momentos tiene la certeza de que «van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir esa participación, porque saben que los derrotamos en las urnas. Yo regresaría al país, que me metan preso, pero que dejar inscribirme para ser candidato, no me van a dejar».

Correa también ha desmentido todas las versiones que le atribuyen viajes secretos a Venezuela para coordinarse con el dictador Nicolás Maduro y ha insitido en que toda la responsabilidad de lo que sucede le corresponder al presidente Moreno, que fue su vicepresidente, pero que «en lugar de aplicar el programa con el que fue elegido lo tiró todo a la papelera y ha acumulado un error tras otro».

Correa ha manifestado además su apoyo a los que salen a protestar en contra de las medidas económicas del Gobierno siempre que sea pacíficamente. «Que salgan a defender nuestros derechos, pero en paz. Y que se cuiden, porque la represión es sin precedentes». También se mostró escéptico sobre la posibilidad de que haya una mediación por parte de las agencias de la ONU en Ecuador o de la Conferencia Episcopal ecuatoriana. «Están en un punto de no retorno y hay que buscarles una salida» que a su juicio es la de convocar elecciones anticipadas.