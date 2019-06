¿Quién tuvo la culpa en el incidente entre los buques de guerra de Rusia y EE.UU.?

Estados Unidos y Rusia se acusan mutuamente de haber estado a punto de causar este viernes un desastre en alta mar. El crucero USS Chancellorsville y el destructor Almirante Vinogradov se quedaron a pocos metros de colisionar después de que ninguno de los dos buques desviara su rumbo hasta el último momento. Ambos países responsabilizan a la otra parte del incidente al ser la que realizó una maniobra peligrosa e infringir las normas de navegación marítima. Ni siquiera se ponen de acuerdo en dónde sucedió: la Marina estadounidense sostiene que fue en el Mar de Filipinas y la rusa que ocurrió en el Mar de la China Oriental.

¿Quién tuvo realmente la culpa?

En los dos vídeos sobre los hechos difundidos por la Marina estadounidense, tomados desde supuestamente desde el Chancellorsville, se ve al barco ruso aproximarse con mayor velocidad desde atrás por estribor, casi hasta impactar contra su casco.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS