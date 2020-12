Quién es quién en el Brexit La Unión Europea y el Reino Unido se esfuerzan en encontrar una solución que permita culminar la ruptura de Londres con Bruselas

Silvia Nieto SEGUIR Laura Albor SEGUIR Actualizado: 19/12/2020 01:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como en toda buena obra de teatro o película que se precie, tan importante es la trama como la fuerza de los personajes que se encargan de hacer que salga adelante. En ese sentido, el caso del Brexit, que se ha convertido en un culebrón larguísimo, no es una excepción. Desde que el ex primer ministro británico David Cameron anunciara que iba a celebrar un referéndum para decidir la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, se han sucedido siete años de sorpresas, negociaciones intrincadas y giros de guion inesperados. Las excentricidades de algunos de sus protagonistas, políticos británicos y europeos que a menudo han hecho gala de una personalidad desde luego pintoresca, han sido las únicas pinceladas de color en un proceso gris y algo tedioso.

Con este interactivo, ABC les propone un recorrido por las biografías de los principales protagonistas del Brexit. De un vistazo, podrán encontrar las peripecias del primer ministro británico, Boris Johnson, y sus antecesores, David Cameron y Theresa May; también la del llamado arquitecto del Brexit, Dominic Cummings, y del ruidoso euroescéptico Nigel Farage; como no puede ser de otra manera, tampoco faltarán los datos sobre el expresidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, y su sucesora, la alemana Ursula von der Leyen.

A día de hoy, Johnson y Von der Leyen se esfuerzan por alcanzar un acuerdo de pos-Brexit que permita acabar con la ruptura de manera satisfactoria. El tiempo corre en su contra y los escollos persisten, como demuestra el asunto de la pesca, pero cierto clima de optimismo se ha ido instalando en ambas partes. Antes de que termine el domingo, lo más probable es que Londres y Bruselas alcancen un pacto que termine con cuatro años de debates.