El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker - AFP

La pulla de Juncker a Johnson: «El Parlamento de la UE está abierto, no como el del Reino Unido» El presidente de la Comisión Europea afirmó que no se podrá avanzar en el Brexit hasta que Londres no haga una propuesta realista sobre la salvaguarda irlandesa, el gran escollo de la negociación