La pugna entre moderados y radicales encalla el nuevo Gobierno de Pedro Castillo

Cuando se cumplen cien días de gobierno, el presidente Pedro Castillo no encuentra el mapa de navegación del barco llamado Perú, donde la lentitud en la toma de decisiones y declaraciones confusas han disparado el precio del dólar y ha aumentado el precio de los alimentos y del gas en medio de la pandemia

El presidente del sombrero, Pedro Castillo, no toma aún las riendas del gobierno, en el que el país ha sido testigo de las interminables pugnas dentro del mismo gobierno entre radicales y moderados, donde el campo de batalla han sido las redes sociales.

Castillo llegó de modo sorprendente a la presidencia tras ganarle a Keiko Sofía Fujimori –quien se ha postulado en tres ocasiones y perdido ante Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo– y nunca antes había tenido un cargo público. Esto ha llevado a Castillo a refugiarse en el círculo de amigos de la zona donde nació, Tacabamba en Cajamarca, y en sus decenas de primos y sobrinos de la misma región.

El clímax de la pelea entre radicales y moderados se dio la semana pasada en el legislativo, cuando la primera ministra, Mirtha Vásquez, acudió con el gabinete en pleno a pedir el voto de investidura, que obtuvo a duras penas debido a la oposición de 16 congresistas del partido Perú Libre , que consideran que su propio gobierno ha girado a la derecha.

Entre los que votaron contra Mirtha Vásquez se encontraban los congresistas Waldemar Cerrón (hermano de Vladimir), Guillermo Bermejo y el e x primer ministro, Guido Bellido , todos ellos miembros del círculo íntimo de Vladimir Cerrón.

«La bancada de Perú Libre demostró consecuencia, claridad en el debate, unidad monolítica, rechazo a ofrecimientos por votos, disciplina y cumplimiento al mandato de la Asamblea Nacional, solo faltó un voto. En el corto plazo queda ver si su decisión fue la acertada o no», explicó Vladimir Cerrón a través de su cuenta de Twitter.

El voto de investidura al gabinete de Mirtha Vásquez otorga oxígeno al gobierno para poder enfrentar la crisis económica que sufre el país andino desde que empezó la pandemia, que provocado la muerte de más de doscientos mil peruanos desde marzo de 2020.

«El balance del Gobierno de Castillo es negativo. Es evidente que el presidente compitió sin pensar ganar, que está tomándose su tiempo para asumir su responsabilidad»

«El balance del Gobierno de Castillo es negativo. Es evidente que el presidente compitió sin pensar ganar, que está tomándose su tiempo para asumir su responsabilidad; marcha lento, es dubitativo y los acontecimientos lo empujan, hasta que interviene y entonces luce errático», indicó el historiador de izquierdas, Antonio Zapata. Al tiempo que agregó que «su principal virtud parecía ser una genuina preocupación por los más pobres, pero en cien días no ha hecho ninguna medida en beneficio de los pobres que marque la diferencia».

Falta de líder

La primera ministra, Mirtha Vásquez, reconoció en su exposición ante el Congreso que «necesitamos partir, amigos. Estamos enfrascados en un problema que no nos deja partir. Necesitamos partir y salir adelante. Nuestros deseos son corresponder a una ciudadanía que ha sido muy golpeada por la pandemia y se llevo a miles de ciudadanos». «Necesitamos ponernos de acuerdo y dar la talla a un momento histórico sin precedentes», concluyó Vásquez, abogada de profesión y perteneciente al ala moderada donde se encuentra también el ministro de Economía, Pedro Francke.

«Las dos principales debilidades del gobierno actual son dos: falta de equipo consolidado y que ese equipo necesita un líder, rol que le corresponde al presidente», declaró a ‘El comercio’ la ex primera ministra, Violeta Bermúdez.

Antes de ir a pedir el voto de investidura, el presidente Pedro Castillo tomó juramento como ministro del Interior a Avelino Guillén , el exfiscal del caso contra el expresidente Alberto Fujimori , condenado a 25 años de cárcel por corrupción y delitos de lesa humanidad. El antecesor de Guillén en la cartera, Barranzuela, fue forzado a renunciar tras ser pillado celebrando la fiesta de Halloween después de ordenar prohibir a los peruanos que hicieran celebraciones de ese tipo.

«Lo más preocupante es que no hay visión de país. El Gobierno de Pedro Castillo no se ha preguntado: ¿por qué estamos aquí?¿Hacia dónde vamos?. ¿Qué se busca alcanzar en cinco años?. Estos primeros 100 días fueron críticos pero pudieron ser peor», dijo a ‘El comercio’, la ex primera ministro, Ana Jara.