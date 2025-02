Puerto Rico y Washington: los demócratas dan alas a los planes para que EE.UU. tenga dos estados más

Emilio Ruiz salió hace ocho años de Puerto Rico para instalarse en Florida. Como otros muchos boricuas, buscaba en el continente las oportunidades que en su tierra no hallaba. «Me vine porque en Puerto Rico no hay oferta de empleo ; ... te matas a estudiar ocho años y lo único que puedes conseguir es trabajar en un McDonald’s», explica Ruiz, ahora con 30 años y pequeño empresario en Kissimmee, municipio al sur de Orlando donde se concentra una nutrida comunidad puertorriqueña.

A su juicio, buena parte de los problemas del actual Estado Libre Asociado se resolverían si se incorporarse a EE.UU. como un integrante de pleno derecho. En la actualidad, a pesar de que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde la Ley Jones de 1917, los residentes en la isla no gozan de los mismos derechos que los que viven en Florida, California o Nueva York, como participar en las elecciones presidenciales y estar representados con voto en la Cámara de Representantes y el Senado. «Mientras Puerto Rico siga como colonia, no va a progresar», asevera Emilio Ruiz.

Debido a la emigración al continente, en la isla quedan algo menos de 3,2 millones de habitantes (población similar a la de estados como Iowa o Connecticut), mientras que los puertorriqueños en el resto del territorio de EE.UU. rondan los cinco millones.

D esde que en 1898 la perdió España , su estatus ha sido un debate constante que divide a los boricuas , desde los que quieren convertirse en estado a los que quieren la independencia total, pasando por quienes abogan por mantener el ‘statu quo’ o incluso volver a ser provincia española. Diversos referendos han tratado de dirimir de una vez por todas su lugar en el mundo y su relación con EE.UU., pero la cuestión permanece abierta.

La última votación sobre su futuro se produjo el pasado 3 de noviembre, en la que un 52,3% se pronunció a favor de la ‘estadidad’, opción a la que da alas la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y la nueva mayoría demócrata en las dos cámaras del Capitolio.

En 2019 se presentó ya una propuesta legislativa para admitir a Puerto Rico como uno más en la Unión , promovida por el congresista de origen puertorriqueño Darren Soto (demócrata por Florida) y la comisionada residente Jennifer González-Colón (republicana), que es la representante oficial de Puerto Rico en la Cámara pero carece de capacidad para votar leyes.

«Ciudadanos de segunda»

Tras el referéndum favorable de noviembre, Soto y González-Colón reintrodujeron ayer la proposición de ley en el Congreso, respaldados por el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi . Escogieron para ello el día en que se cumplían 104 años de la ley que otorgó la ciudadanía a los puertorriqueños. Los tres coincidieron, en una rueda de prensa a las puertas del Capitolio, en reclamar que los puertorriqueños dejen de ser «ciudadanos de segunda».

Los promotores de la propuesta legislativa para incorporar a Puerto Rico como nuevo estado de la Unión, este martes frente al Capitolio de Washington Twitter / @RepDarrenSoto

«Hemos sido orgullosos ciudadanos estadounidenses durante más de cien años, pero no podemos votar por nuestro comandante en jefe. No queremos ser ciudadanos de segunda clase », recalcó Pierluisi. «Se hizo la misma pregunta que a Alaska y Hawái en 1959 y el pueblo dijo sí», afirmó González-Colón, en alusión a la última vez que entraron estados a la Unión. «Tenemos que respetar esta decisión», dijo Soto.

El camino para lograr ese objetivo no se presenta sencillo, y hasta ahora los republicanos se han opuesto de forma mayoritaria. Además, el pasado año se presentó otra propuesta de ley para la ‘autodeterminación’, que sugería formar una asamblea de delegados puertorriqueños para organizar otro referéndum, esta vez vinculante. La coexistencia de estas dos iniciativas paralelas podría enmarañar el debate sobre el estatus de la isla.

« Puerto Rico no tiene soberanía , ya que el Congreso cuenta con los poderes plenarios sobre el territorio y puede disponer del mismo, crear los reglamentos que crea necesarios sobre la isla sin ningún tipo de referéndum ni preguntar a nadie», se queja desde Florida Emilio Ruiz, que ha creado un grupo en Facebook para fomentar que la isla sea un estado y que tiene más de un millar de seguidores y un alcance de más de 10.000, afirma.

Ahora bien, Puerto Rico no es el único lugar de EE.UU. con aspiraciones a convertirse en estado. Y en este caso no se trata de un territorio aislado por el mar, sino que se halla en el corazón mismo del país: Washington .

La capital de EE.UU. se encuentra en el llamado Distrito de Columbia , 177 kilómetros cuadrados a orillas del río Potomac encajados entre los estados de Maryland y Virginia. Fue creado en 1790, tres años después de la aprobación de la Constitución, en un compromiso entre los estados del Norte, liderados por Alexander Hamilton , y los del Sur, encabezados por Thomas Jefferson , que se disputaban entonces el papel que debían tener las instituciones federales de la joven nación. Se creó ganando terreno a Maryland y a Virginia, aunque décadas después se devolvió su parte a este último estado y la ciudad de Washington, nombrada así en homenaje al primer presidente, quedaría únicamente en la ribera norte del Potomac.

Los washingtonianos de ahora reconocen así sentirse como colonos en la misma capital del país

Sus más de 700.000 residentes sí pueden votar en las elecciones presidenciales, pero, como los de Puerto Rico, carecen de voto en las dos cámaras del Congreso, a pesar de que su sede, el Capitolio, se asiente precisamente en su suelo. Muchos en Washington quieren acabar con esa peculiaridad. Como forma de queja, en 2000 se adoptó en las matrículas de los vehículos de la capital el lema ‘Tributación sin representación’, clara alusión a las protestas de los colonos del siglo XVIII por el hecho de que Gran Bretaña los asfixiara con impuestos sin tener voz ni voto en Londres. Aquella indignación, sumada a otros motivos de agravio, acabaría por prender la mecha de la revolución que desembocó en el nacimiento de los Estados Unidos. Los washingtonianos de ahora reconocen así sentirse como colonos en la misma capital del país.

El Capitolio de Washington, poco antes de la investidura de Joe Biden como presidente AFP

El pasado año la Cámara aprobó por primera vez una propuesta para convertir a Washington DC en estado, con 232 votos a favor y 180 en contra. En 1993 una iniciativa similar había fracasado. La nueva proposición no contaba con apoyo necesario en el Senado, entonces de mayoría republicana, pero tras las últimas elecciones los demócratas han pasado a controlar la Cámara Alta, con 50 de los cien escaños, más el voto para desempatar de la vicepresidenta, Kamala Harris . Sin embargo, necesitarían alcanzar los 60 votos para impedir el bloqueo.

El asalto al Capitolio del pasado 6 de enero ha añadido nuevos argumentos. La Guardia Nacional, cuerpo de voluntarios que actúa ante catástrofes y otras emergencias, es convocada normalmente por los gobernadores estatales. Pero en Washington, que ni siquiera tiene gobernador, depende directamente del presidente y el gobierno federal, lo que pudo ralentizar su respuesta ante la irrupción de los exaltados en la sede del Congreso.

Intereses partidistas

En cualquier caso, a nadie se le escapa que el debate sobre la posible incorporación como estados de Puerto Rico y Washington no se limita a una mera discusión de derecho constitucional. La decisión no es políticamente inocente. Tanto la isla caribeña como el Distrito de Columbia cuentan en la actualidad con clara mayoría de población demócrata, por lo que en caso de entrar como nuevos estados reforzarían esa opción política.

La representación en la Cámara depende del volumen de población, por lo que a Puerto Rico le corresponderían cuatro o cinco diputados, y a Washington, con una población algo mayor a la de Wyoming o Vermont, uno. Ahora la Cámara tiene un total de 435. En la Cámara Alta cada estado tiene dos senadores, cualquiera que sea su tamaño o población, por lo que con la inclusión de Puerto Rico y Washington los demócratas podrían encontrarse de golpe con cuatro votos extra.

A eso se añade que Puerto Rico pasaría a participar en las elecciones presidenciales. Estos son unos comicios indirectos, donde en cada estado los votantes eligen a un determinado número de miembros del llamado Colegio Electoral , que es el que decide tras la votación popular quién es presidente los siguientes cuatro años. En la actualidad hay un total 538 electores, de modo que se convierte en presidente el candidato que logra al menos 270.

El número de electores o miembros del Colegio Electoral por cada estado equivale a la suma de sus senadores y diputados, por lo que Puerto Rico contaría con seis o siete electores. En el caso de Washington seguiría participando en la elección presidencial como hasta ahora, ya que el DC tiene asignados, a través de la Decimotercera Enmienda constitucional, tres votos en el Colegio Electoral, los mismos que le tocarían si fuera un estado con un diputado y dos senadores.

Emilio Ruiz, puertorriqueño residente en Florida que aboga por la «estadidad» ABC

Por todo ello bueno parte de los republicanos solo ven en el debate sobre la ‘ estadidad ’ un propósito partidista de acaparar poder. «De lo que se trata todo esto en realidad es de un intento de conseguir dos senadores más», aseguró el diputado republicano por Georgia Jody Hice cuando se opuso en la Cámara a que Washington DC pase a ser un estado.

En cualquier caso, no es esta, ni mucho menos, la primera vez que la posible incorporación de nuevos estados es motivo de apasionado debate en EE.UU. De hecho, estas luchas estuvieron en la génesis de la guerra civil entre el Norte y el Sur que desangró al país entre 1861 y 1865. En las décadas previas, la adición de nuevos estados, según fueran o no esclavistas, amenazaba con romper el equilibrio entre unos y otros en el Congreso, lo que generaba fuertes tensiones. En 1820 se alcanzó el llamado Compromiso de Misuri, por el que este estado se incorporaba como esclavista, pero se compensaría con la creación de Maine, que sería libre. Al mismo tiempo, se impediría la esclavitud en los nuevos estados que surgieran al norte de la frontera sur de Misuri. Pero en 1854 se aprobó la ley Kansas-Nebraska, que dejaba que cada estado decidiera si permitía la esclavitud o no. Eso fracturó al Partido Whig y llevó a la fundación de una nueva formación, el Partido Republicano, que se oponía a la explotación humana que defendía el Sur. La polarización del país desató la violencia del ‘Kansas sangriento’ y acabaría desencadenando la secesión de estados sureños y un conflicto que costó más de 600.000 vidas.

Desde sus orígenes, EE.UU. tuvo vocación de expansión territorial. Es lo que John O’Sullivan , editor de una revista del Partido Demócrata, llamó en 1845, en plena carrera por adueñarse de las tierras al oeste del Misisipi, el ‘ destino manifiesto ’ del pujante país. De las trece colonias originales que declararon su independencia de Gran Bretaña en 1776 pasó a los 50 estados actuales, además del DC, Puerto Rico y los otros territorios no incorporados: la Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte.

La expansión fue a veces fruto de una compra, como la de la Luisiana a Francia (1803), la Florida a España (1821) o Alaska a Rusia (1867), y otras de conflictos bélicos, como el librado contra México en el siglo XIX. Los últimos territorios añadidos como estados fueron Alaska y Hawái , ambos en 1959. Desde entonces no se ha sumado ninguno. ¿Serán Puerto Rico y Washington DC los siguientes de la lista?