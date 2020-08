Protestas en Wisconsin tras disparar la policía siete veces a un joven negro desarmado y por la espalda

Cuando todavía resuenen los ecos de la muerte del afroamericano George Floyd durante la detención de la policía, que provocó protestas en numerosas ciudades de EE.UU. y del mundo entero, un nuevo incidente ha reavivado el malestar en ese país. Se trata del tiroteo contra el joven negro, Jacob Blake, de 29 años, que este fin de semana recibió siete disparos por la espalda, realizados por un agente de policía blanco, delante de sus hijos.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Kenosha, Wisconsin, este domingo. En un vídeo que se ha hecho viral, Bkale camina hacia su coche mientras tres agentes, que atendían una llamada por una disputa doméstica, lo siguen empuñando sus armas. El joven negro no atiende las indicaciones de la policía de detenerse e intenta entrar en su vehículo, en el que se encontraban sus hijos. Es en ese momento cuando se escuchan los siete disparos. Blake fue trasladado al hospital Foredtert de Milwaukee en estado muy grave.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatterpic.twitter.com/I1reDEp4nw