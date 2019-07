El protagonismo de Sánchez fuerza la prórroga en el reparto de cargos en la UE El PPE podría ofrecer hoy un candidato alternativo para salvar el rechazo a Weber

Los líderes europeos arrojaron ayer la toalla después de más de 24 horas de reuniones y toda una noche en pie discutiendo sobre los nombramientos de los responsables de las máximas instituciones comunitarias. Poco después del mediodía, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, decidió suspender los trabajos para reanudarlos hoy martes a las 11 de la mañana.

Una parte sustancial de los dirigentes del grupo Popular Europeo (PPE) y, por distintas razones, los presidentes de los cuatro países del grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia) junto a Italia se negaron a aceptar al socialdemócrata holandés, Frans Timmermans, para el puesto de presidente de la Comisión Europea como ha intentado imponer el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, actuando en funciones de representante-negociador del grupo socialista europeo.

Nunca se había visto un despliegue propagandístico similar por parte de un jefe de Gobierno español, en redes sociales o en medios digitales o en comunicados oficiales. La Moncloa ha inundado a los periodistas con fotografías y vídeos de Sánchez presidiendo o participando en reuniones en todas direcciones, siempre en una posición preponderante. Su gran maniobra no ha sido preocuparse directamente por el encaje de posibles candidatos españoles a ocupar puestos de máxima responsabilidad, sino que su apuesta ha sido la de doblegar la preeminencia histórica que mantiene el Partido Popular Europeo, y que fue ratificada en las elecciones del pasado 26 de mayo, a través de imponer la candidatura de Timmermans como medio de acabar con el bloqueo que él mismo y el presidente francés Emmanuel Macron habían creado previamente al vetar al candidato democristiano, el alemán Manfred Weber.

«Hemos estado muy cerca, muy cerca, pero el Partido Popular no ha respetado un acuerdo que habían logrado los dos ‘spitzkandidat», dijo Sánchez en referencia a lo que algunos han llamado como el «compromiso de Osaka» que habría sido elaborado en esta ciudad japonesa en la que una parte de los dirigentes europeos asistía a la cumbre del G20 y cuya existencia negó ayer mismo la canciller Merkel.

La canciller alemana explicó que de lo que se habló en Osaka fue de los resultados de sus conversaciones con el líder del PPE, Joseph Daul; el propio Manfred Weber, y los responsables democristianos alemanes, pero que en Bruselas fueron rechazados masivamente por los demás dirigentes populares europeos que consideraron humillante renunciar a que su propio candidato presida la Comisión y tener que apoyar en el Parlamento Europeo al impuesto por los socialistas. «Aparentemente no hemos sido suficientemente diligentes en presentarlo adecuadamente, pero no es la única razón por la que no pudimos lograr un acuerdo», dijo Merkel visiblemente agotada antes de abandonar la sede del Consejo Europeo.

Para Sánchez, cuya primera acción en este proceso fue rechazar de plano la posibilidad de apoyar al candidato popular a pesar de haber sido el que obtuvo un mayor número de escaños, el único objetivo ha sido intentar encumbrar a Timmermans, actual vicepresidente de la Comisión Europea y antiguo ministro holandés de Asuntos Exteriores. A cambio de ello proponía junto al primer ministro holandés y al presidente francés Emmanuel Macron, que Weber fuera presidente del Parlamento Europeo y el grupo liberal, el más pequeño de los tres, el puesto de alto representante. La presidencia del Consejo ha sido objeto de varias proposiciones, dado que solo puede ser ocupada por alguien que haya sido miembro de esta institución.

El Consejo Europeo ya había intentado una primera vez pactar el reparto de las cuatro instituciones más importantes hace diez días, pero el resultado fue que la negativa de los socialdemócratas y de Macron a aceptar al candidato del PPE como el más votado desembocó en la anulación mútua de los dos aspirantes, tanto Weber como Timmermans. Los líderes se fueron de Bruselas con la idea de que el presidente del Consejo, Donald Tusk, debería buscar un nuevo consenso a partir de una propuesta diferente, aun a costa de dejar de lado el mecanismo de los «spitzenkandidates», es decir, los candidatos principales propuestos por los partidos europeos en la campaña electoral.. Sin embargo, durante el viaje a Japón, Sánchez aprovechó para volver a resucitar la candidatura del holandés, de un modo que el propio Tusk «todavía no se explica cómo ha pasado». El equipo de Sánchez facilitó una ofensiva propagandística de gran escala para hacer que mientras los presidentes viajaban de regreso a Europa los medios hablasen del holandés prácticamente como el hombre providencial y virtual proveedor de consenso. Cuando Tusk acudió a presentarlo como una propùesta que estaba sobre la mesa -pero no suya- ante los representantes de los grupos políticos del Parlamento Europeo, tuvo que reconocer que tampoco podía citar ninguna otra opción alternativa. De este modo, la cumbre empezó con una tendencia muy definida en favor de Timmermans mientras los líderes del PPE se rebelaban contra la idea de que la canciller Merkel hubiera podido aceptarlo.

Ahora nadie sabe en realidad si hoy volverán a poner el contador a cero o seguirán cavando en el mismo hoyo hasta que Sánchez y sus aliados encuentren petróleo. En algunos medios europeos se mencionaba ayer la opción de que el PPE se presente con un nuevo candidato distinto a Weber, a quien se le reprocha que no tiene exteriencia ejecutiva, y en este sentido suena con fuerza el francés Michel Barnier, a quien el alemán había derrotado en las «primarias» del PPE.