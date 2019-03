Los propietarios de armas en Nueva Zelanda empiezan a entregarlas a la policía tras el atentado

El gobierno de Nueva Zelanda, comandado por la primera ministra Jacinda Ardern, tiene previsto iniciar una reforma de la ley de armas tras el atentado de Chirstchurch, que causó 50 muertos. A raíz de esto, los neozelandeses han comenzado a entregar sus armas de fuego a la policía.

Las autoridades han compartido los primeros datos: hasta este martes por la noche, se habían entregado al menos 37 armas a agentes de todo el país.

Ardern alentó a la gente a depositar sus armas, aconsejando además a quien quiera comprar una «que espere unos días para tener alguna certeza sobre las leyes».

Se espera que la primera ministra anuncie cambios en los próximos días, incluyendo medidas como la prohibición de los rifles semiautomáticos.

De los casos de armas ya entregadas, ha trascendido la historia de John Hart, un granjero local que se presentó como candidato del partido 'Verde' en las elecciones de 2017 y que entregó su rifle semiautomático el pasado lunes.

Como cuenta en Twitter, «en la granja era una herramienta útil en algunas circunstancias, pero mi conveniencia no supera el riesgo de un mal uso. No necesitamos esto en nuestro país».

Until today I was one of the New Zealanders who owned a semi-automatic rifle. On the farm they are a useful tool in some circumstances, but my convenience doesn’t outweigh the risk of misuse.



We don’t need these in our country.



We have make sure it’s #NeverAgainpic.twitter.com/crLCQrOuLc