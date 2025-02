El profesor despedido de una escuela de Moscú: «Me siento inseguro, pienso irme del país»

Hasta el pasado viernes, el profesor de la escuela secundaria número 498 de Moscú, Kamran Manafly , dio clases a sus alumnos adolescentes de geografía. Fue despedido ese mismo día por haber expresado su desacuerdo con el Gobierno de Vladímir Putin por comenzar una guerra contra Ucrania.

Manafly, de 28 años, subió a su cuenta personal de la red social Instagram una publicación donde criticaba abiertamente a la escuela donde trabaja: « Me dijeron que no podía tener mi propia opinión si trabajo para el Gobierno . Pero yo sí tengo mi opinión ¿y adiva qué? claramente no coincide con la opinión del Estado . No quiero ser un espejo de la propaganda del gobierno y estoy orgulloso de no tener miedo y escribir esto ahora».

Su desahogo político le costó una citación en el despacho del director, que le pidió que eliminara la publicación y si no lo hacía quedaría despedido. Lo último fue lo que sucedió. La carta de despido calificó el comportamiento de este joven profesor como «inmoral» e incompatible con su trabajo. Ni tiempo le dieron para despedirse de sus alumnos en las aulas de clase . Recalca que la gran mayoría de los profesores no se solidarizó con su causa y que fueron contados con los dedos de las manos los que se atrevieron a llamarlo por Telegram para darle una palmadita en la espalda. Lo hicieron de esa manera para no dejar rastros.

«Lo hice porque ya tuve suficiente, porque no está bien como lo digo en mi publicación. Hay que dejar de ser un espejo de la propaganda del gobierno. Yo ya no quiero ser ese tipo de profesor», reclama el joven que lleva más de siete años sumergido en la docencia.

Muchas preguntas

Precisamente Manafly enseña geografía, una materia muy demandada por los niños rusos quienes aprovechaban en sus clases para hacer todas las preguntas sobre la guerra en Ucrania que no pueden hacer a sus padres en casa. Por ley, los profesores en Rusia no tienen permitido discutir sobre temas políticos, en ocasiones solo el lado bueno y malo. Sin embargo, el profesor señala que en estos tiempos es casi imposible porque los alumnos son los primeros interesados en saber qué esta sucediendo.

«Los chicos tienen muchas preguntas y debemos responderlas. Pero si las respondes con otra visión que no es la oficial, incumples la ley», explica. Y continúa: «Tienen muchas dudas y por eso quieren preguntar a los profesores sobre la situación , especialmente a los profesores de historia, los de ciencias sociales, de geografía… preguntan por ejemplo por qué queremos unir otro país al nuestro?», expone el joven oriundo de Azerbaiyán pero criado en Moscú.

La educación formal obligatoria en Rusia (primaria y secundaria) comienza a los 6 años y termina a los 16. Rusia es uno de los países que más destina presupuesto para la educación. Según las cifras del Banco Mundial, en 2020 el 4,7% del producto interno bruto de la nación fue a parar a la educación , lo que garantiza altos niveles de escolarización en la sociedad. En España, por ejemplo, se invierte el 4,2 del PIB.

Hay más de 42.000 escuelas públicas en todo el país , de ellas un 10% son privadas. Manafly cuenta que no hay mucha diferecia entre las públicas y la privada, solo que las últimas son más modernas y tecnológicas, pero en cuanto al nivel de enseñanza es «exactamente el mismo».

«Es duro porque en las escuelas de Rusia hoy en día solo existe una única versión y eso no está bien para mí. Por eso publiqué lo que sentía y ahora estoy desempleado», señala.

Preguntado por la guerra, Manafly dice que su opinión va más allá de lo que sucede entre Rusia y Ucrania. «La vida de los seres humano es lo más preciado y no tenemos porque matarnos los unos a los otros. Hay que enseñar a los niños a ser pacíficos », argumenta. Pero, mojándose un poco sobre la situación y como experto en geografía dice que los motivos de Putin van más allá de fronteras, de territorios y sobretodo por control político. «Rusia quiere demostrar que es más poderoso que cualquier otro país en el mundo», manifiesta.

Adolescentes críticos

Kamran Manafly intenta describir cómo percibe él a las nuevas generaciones en Rusia. A la pregunta de ¿cómo son los niños y adolescentes en las escuelas? responde que son muy críticos y pacíficos. «Viendo a las nuevas generaciones me he dado cuenta de que tenemos un gran futuro en nuestro país», asegura y se atreve a decir que el 90% de los niños de su clase no querían entrar en guerra.

«Ellos entienden que esto es un juego político y económico y que el mundo necesita vivir en paz », afirma y comenta que no hay un discurso de odio aprendido entre los mismos adolescentes contra sus hermanos eslavos, de hecho «no tienen tampoco ese odio contra los norteamericanos, que muchas veces los adultos sí».

Superada la amarga situación que vivió Manafly en las últimas horas, el profesor de geografía confiesa que sigue muy preocupado por su integridad física y mental. «Estoy pensando en mi seguridad. Hay muchos medios de comunicación difundiendo mi historia y no me siento seguro ahora mismo. No sé como describirlo, pero no me siento bien en mi propio país », dice tocándose frenéticamente las manos, a las que se lleva una y otra vez a la cabeza.

«Todos los días tengo que pensar en donde voy a dormir por mi seguridad. Ni siquiera puedo dormir bien porque temo que algo me pueda pasar», continúa. « Es muy triste », afirma. Manafly es uno de los pocos valientes profesores que se han atrevido a criticar al gobierno de Putin. El salario mínimo en Rusia es de 21.000 rublos (unos 180 euros) sin embargo, los profesores son de los empleos mejores pagados, unos 120.000 rublos (unos mil euros). «Por eso todos se quedan callados y ninguno sale a protestar porque van a perder su trabajo», concluye.