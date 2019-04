Un profesor de 44 años muere en la operación para donar médula ósea a un adolescente enfermo Estudiantes de Westfield definían a Derrick Nelson como «un líder verdaderamente desinteresado»

Derrick Nelson, de 44 años y director de una escuela secundaria en Westfield, Nueva Jersey, estaba en el procedimiento para someterse a una cirugía para poder donar médula ósea a un adolescente de 14 años en Francia cuando cayó en coma, falleciendo poco después.

«Tras el procedimiento no podía hablar y estaba acostado en la cama», dijo su padre, Willie Nelson, de 81 años, según recoge « The Washington Post». «Sus ojos estaban abiertos y se dio cuenta de quiénes éramos. Pero no podía moverse. Nunca volvió a hablar».

En octubre del año pasado, una organización que conecta a personas que sufren enfermedades potencialmente mortales con posibles donantes de médula ósea se puso en contacto con el director tras probar su compatibilidad con el paciente francés.

El pasado lunes, las autoridades escolares anunciaron la muerte de Nelson durante el fin de semana al no recuperarse del coma en el que cayó tras una cirugía.

En una entrevista en febrero, el profesor y director hizo referencia a unos problemas de salud que podían complicar la donación: tenía apnea del sueño. Tras varias valoraciones del caso, los médicos planteaban someter a Nelson a una anestesia local que les permitiera controlar su respiración mientras le extraían la médula ósea.

Según el programa nacional de donación de médula ósea de Estados Unidos, solo el 2,4% de los donantes experimenta complicaciones graves durante el proceso de donación.

La localidad de Westfield afronta estos días una avalancha de homenajes de estudiantes y miembros de la comunidad a Nelson, quien definían como «un líder verdaderamente desinteresado».