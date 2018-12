¿Qué pasa ahora con Theresa May y el Brexit? El liderazgo de May no podrá ser cuestionado en al menos un año

Iván Alonso

Actualizado: 13/12/2018 11:07h

¿Cómo ha sido el proceso de la moción de confianza?

Al llegarse al 15% de los diputados conservadores que lo pedían, 48 de los 317 que tiene el partido en la Cámara de los Comunes, se activaba automáticamente la moción. El siguiente paso era una votación privada y secreta. May necesitaba la mayoría simple (159) para salir vencedora.

¿Qué hubiera pasado si la hubiese perdido?

Hubiera tenido que dimitir inmediatamente y dejar paso a unas primarias a las que May no podía presentarse. Los candidatos hubieran ido cayendo hasta que quedarán en dos, que lucharían, con el voto de los militantes decidiendo, por el liderazgo.

¿Qué es el Comité 1922?

Su líder Graham Brady es quien recibe las cartas para activar esa moción de confianza. De gran influencia, «los hombres del traje gris», como se conoce a este grupo de diputados, reúne a todos los parlamentarios conservadores que no ostentan ningún cargo gubernamental (backbenchers). Su nombre procede de una fecha clave para el partido, la del 19 de octubre de 1922, en la que los diputados conservadores rebeldes Stanley Baldwin y Bonar Law lideraron una conjura conocida como Club Carlton para acabar con la coalición que mantenían los conservadores con los liberales demócratas de David Lloyd George.

¿Qué pasa ahora en el Partido Conservador?

El liderazgo de May no podrá ser cuestionado en al menos un año. May sale reforzada y, a no ser que el partido laborista decida proponer una moción de censura contra ella y así tratar de tumbarla a la fuerza, será primera ministra británica al menos hasta finales de 2019.

¿Quiénes eran los rivales que esperan la caída de May?

Aunque ninguno de ellos se ha posicionado oficialmente, la lista de candidatos a suceder a Theresa May no ha dejado de aumentar en los últimos meses. Los mejores posicionados siempre han sido los dos abanderados brexiters, el ex ministro de Exteriores Boris Johnson y el exministro del Brexit David Davis. Aunque uno de los tapados y que tendría un apoyo más transversal por parte de todas las facciones del partido sería el ministro del Interior Sajid Javid.

¿Cómo queda el proceso del Brexit tras esta moción?

Nada cambia en principio y May seguirá siendo la encargada de negociar un acuerdo que espera modificar con sus homólogos europeos para conseguir la aprobación en el Parlamento. Si hubiera habido primarias, estas se habrían alargado hasta después de Navidad poniendo en riesgo el proceso. Ahora, May continúa ganando tiempo para retrasar lo máximo posible la votación en la Cámara de los Comunes del acuerdo del Brexit que tiene que ser llevado ante los diputados, por cuestiones legales, antes del 21 de enero de 2019.