El primer ministro Modi revalida el cargo en India y logra ampliar su mayoría

El primer ministro de India, Narendra Modi, y su formación política, el Partido Bharatiya Janata (BJP), han dado ya por segura la victoria en las elecciones parlamentarias, después de la amplia victoria que le conceden los primeros resultados oficiales revelados este jueves por la Comisión Electoral.

Los datos sitúan al BJP por delante en 298 de los 545 escaños en juego, por encima de los 282 obtenidos en 2014 y de los 272 que representan el umbral de la mayoría. La Alianza Democrática Nacional (NDA) en la que se integra el partido de Modi podría obtener 348 representantes, según la cadena NDTV, que anticipa solo 85 para la Alianza Progresista Unida que lidera el Partido del Congreso.

«Juntos crecemos. Juntos prosperamos. Juntos construiremos una India fuerte e inclusiva», ha celebrado Modi en Twitter. «India gana de nuevo», ha proclamado el primer ministro, que se encamina ya hacia un nuevo mandato a la espera de que concluya el recuento y la Comisión Electoral anuncie los resultados definitivos.

Thank you India! The faith placed in our alliance is humbling and gives us strength to work even harder to fulfil people's aspirations.



I salute every BJP Karyakarta for their determination, perseverance & hardwork. They went home to home, elaborating on our development agenda.