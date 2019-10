Primer herido de bala en la ola de manifestaciones en Hong Kong

Un manifestante ha recibido este martes un disparo en el pecho por parte de la Policía de Hong Kong, ha informado el diario hongkonés South China Morning Post. El hombre está hospitalizado en el Hospital Princess Margaret en Kwai Chung en estado crítico, según la CNN.

Footage from protests in Hong Kong today allegedly show the moment a protestor was shot in the chest. pic.twitter.com/xlkkhfQWRz