El presidente de la región italiana de Campania se rebela y anuncia que no reabrirá el lunes Vincenzo De Luca, miembro del PD, definido por Le Parisien como «el nuevo rey de Italia», afirma que «en Italia hay un clima de confusión y falta de control, un colapso psicológico y político tras dos meses de confinamiento»

«¡Arréglense como puedan. Sálvese quien pueda!». Esta era la amarga síntesis a la que, hace un par de días, llegaba el presidente de la región de Campania, Vincenzo De Luca , de izquierdas, sobre la confusión y caos que se vive en Italia, ante la serie de reglas para afrontar la epidemia del coronavirus emanadas por diversos comités científicos, normas a veces contradictorias entre sí. El primer ministro, Giuseppe Conte, que hasta ahora mantuvo una línea de dureza con las regiones para que cumplieran con rigidez los decretos del gobierno, aceptó en la madrugada del domingo las presiones de la mayoría de los presidentes regionales que deseaban actuar con más autonomía en la implantación de sus propias reglas. Giuseppe Conte aceptó descargar responsabilidades en las regiones.

Portada de «Le Parisien»

El único presidente que no firmó el acuerdo fue Vincenzo De Luca, miembro del Partido Democrático, que forma parte de la mayoría gubernamental. De Luca es un presidente muy mediático, al que le gusta ir a su aire, hasta el punto de que el periódico francés «Le Parisien» le dedicaba la portada de este pasado sábado coronándolo con el titular « El nuevo rey de Italia ». En la tarde del domingo, Vincenzo De Luca, sorprendió al país al manifestar en la RAI que él no había firmado el acuerdo, porque «sobre ciertas normas de seguridad servía el visto bueno del ministro de Sanidad y porque no se pueden descargar las responsabilidades sobre las regiones».

«No abriremos el lunes»

En consecuencia, en Campania no habrá reapertura, explicó De Luca: «Hay un clima de confusión en Italia; baste pensar que estamos en el domingo por la tarde y que deberíamos reabrir el lunes por la mañana. Así lo ha comunicado el gobierno a Italia. Quiero aclarar que no nosotros no abriremos restaurantes, ni pubs, ni otras cosas el lunes por la mañana, por seriedad. Hemos decidido dialogar con las partes sociales con el fin de prepararlos para la desinfección de locales, obtener paneles divisorios entre cliente y cliente y facilitar la apertura también de los restaurantes pequeños».

Cabe destacar que Campania es una de las regiones, junto la de Véneto , que mejor ha sabido afrontar la epidemia : Los contagiados en Campania han sido 4.468 y los muertos 396, entre los números mas bajos de Italia. Esta región, con casi seis millones de habitantes (cerca de un millón vive en Nápoles, la capital), tiene una densidad de población en algunas zonas de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado, la más alta de la UE. De ahí la preocupación del presidente De Luca para contener a toda costa la epidemia en su región.

«Colapso general»

Vincenzo De Luca es muy crítico al juzgar la situación en Italia. Hace un par de días, en su televisión regional calificó de confuso y caótico el clima que se vive en el país: « Hay un colapso general, psicológico y político , que va desde las instituciones a los ciudadanos individualmente; tal vez ha sido inevitable después de dos meses de confinamiento, como si la epidemia no existiera ya. Quizás toda una serie de iniciativas han ayudado a eliminar la preocupación de contagio. Tenemos un cuadro extremadamente preocupante: En toda Italia hay falta de control. Estamos en el colapso psicológico y político; todo el trabajo realizado nos lleva a una simple conclusión: Como dijo al final de una película Totò, asomándose desde una ventana de un antiguo prostíbulo, a los que estaban en la calle: "Arrangiatevi" (conformaros con lo que tenéis), sálvese el que pueda: esta es la síntesis a la que han llegado los miles de comités científicos que hemos creado. Intentaremos seguir nuestra línea, reabrir todo cuando se pueda pero para siempre», concluyó de Luca, un personaje que utiliza a menudo un lenguaje punzante y sarcástico, que lo ha hecho muy popular en las redes sociales.