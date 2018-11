La prensa británica alerta de que España luchará «hasta el final» por Gibraltar España votará no en la cumbre europea, si no se da garantías de que Madrid tendrá siempre la última palabra sobre la futura relación de Gibraltar con la UE

La prensa internacional destaca en sus ediciones de este viernes la polémica que se ha suscitado entre España y Reino Unido por el borrador de acuerdo sobre la futura relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit, que según el Gobierno español «debe negociarse directamente entre Londres y Madrid».

España ha advertido que votará no al acuerdo sobre el Brexit en la cumbre europea, que tendrá lugar en Bruselas, si no se da garantías de que el acuerdo no pondrá en duda que Madrid tendrá siempre la última palabra sobre la futura relación de Gibraltar con la UE.

El periódico inglés «The Guardian» recoge en una nota publicada hoy que España acusa a Reino Unido de «traición» por haber introducido el artículo 184 en el acuerdo de salida, algo que choca con los intereses españoles, y de actuar con «nocturnidad y alevosía» con sus socios en Bruselas. Madrid ha amenazado con vetar el acuerdo de Brexit de Theresa May y retrasar el acuerdo si no hay una solución en las próximas 48 horas.

«The Times» titula el artículo en su edición digital «Brexit: los españoles luchan hasta el final contra el control británico de Gibraltar». En la nota destaca que ayer, Pedro Sánchez afianzó aún más la posición de su país cuando dijo que después de haber hablado con Theresa May, «vetaría a Brexit» a menos que se produjeran cambios en el acuerdo.

«Después de mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejos», dijo. «Mi gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos Brexit», aseguró Sánchez.

«España amenaza con hundir el acuerdo del Brexit por Gibraltar», de esta manera titula el diario británico «The Telegraph», que señala que Pedro Sánchez, el presidente de gobierno español, dijo que Madrid saboteará el acuerdo del Brexit, a menos que se le dé un veto sobre el futuro acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE que se aplica a Gibraltar.

La amenaza del Sr. Sánchez se hizo después de que Josep Borrell, su ministro de Relaciones Exteriores, hiciera la misma demanda en una reunión de ministros de la UE Europa en Bruselas antes del Brexit del domingo.

En «Sky News» a parte de informar sobre la «traición» del Gobierno británico de la que le acusa España se preguntan si esta maniobra no será una «estrategia» del Ejecutivo de Pedro Sánchez para volver a «reclamar la soberanía de la Roca».

Mientras, en la BBC incluyen el problema de Gibraltar en las informaciones referentes a todo lo relacionado con el proceso del Brexit y destacan esas «acusaciones» de Sánchez de votar en contra del pacto o las palabras del ministro principal de Giblartar, Fabian Picardo, sobre que han llegado a un acuerdo con España.

En «The Independent» resaltan hoy las palabras de Sánchez amenazando con votar en contra y destacan la conversación que mantuvo con Theresa May y de la que el presidente español apunta que «las posturas permanecen muy alejadas».

Recientemente se ha conocido por el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, quien ha asegurado que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de España en torno al papel de Gibraltar en el pacto de retirada de Reino Unido de la Unión Europea durante una reunión celebrada este viernes en Madrid con las autoridades españolas.