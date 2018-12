La prensa británica habla de fracaso y humillación de May tras sus súplicas a la UE para renegociar el Brexit El intento de la primera ministra británica de obtener mayores garantías de la Unión Europea sobre su acuerdo con Brexit fue desechado en Bruselas, con destacado encontronazo con Juncker, y vilipendiado en su propia casa

El intento de la primera ministra británica, Theresa May, de obtener mayores garantías de la Unión Europea sobre su acuerdo con Brexit fue desechado en Bruselas y vilipendiado en su propia casa. La mayoría de diarios británicos, de izquierda y derecha, consideran este viernes una humillación de los líderes europeos a Theresa May, por su fracaso de conseguir compromisos en Bruselas con los que poder seducir al Parlamento en el decisivo voto del acuerdo de salida previsto para enero.

El diario londinense «The Guardian» considera en su edición digital que «los líderes de la UE dieron un golpe devastador a Theresa May después de que ella les pidiera que no tuvieran "nada en la reserva" y trabajaran con ella para rescatar su acuerdo con Brexit poniendo un límite de 12 meses en el impopular respaldo irlandés».

Por su parte el conservador «The Times», en propiedad del magnate Rupert Murdoch, utiliza un lenguaje más contundente y habla directamente de humillación a la primera ministra por sus fallidos intentos de conseguir posiciones más favorales en la cuestión irlandesa. «Theresa May fue humillada por los líderes europeos a última hora de la noche después de que rechazaron las peticiones de nuevas concesiones para obtener su contrato Brexit en el parlamento. Francia e Irlanda lideraron un movimiento para anular un acuerdo de compromiso que le habría dado al primer ministro "garantías políticas y legales" de que Gran Bretaña no estaría atrapada en un respaldo irlandés indefinido»

El también conservador «The Telegraph», donde el histriónico brexiteer Boris Johnson tiene una influyente columna semanal, resalta el aislamiento europeo a May. «May aislada. Una enfadada Theresa May se enfrenta a Jean-Claude Juncker en su viaje a Bruselas. Theresa May no logra ningún progreso en Bruselas. Líderes de la UE descartan realizar cambios en el acuerdo Brexit». El diario británico se refiere a este vídeo que ha circulado en redes sociales:

Por último, el progresista «The Independent» destaca el «sombrío rostro de May en la cumbre de la UE después de un día desastroso que deja el acuerdo más lejos que nunca. La Premier vio su petición de concesiones a la UE caer en oídos sordos en su intento de conseguir que el acuerdo pase en el parlamento».