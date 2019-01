La prensa alemana contrata hackers propios para rastrear el ataque masivo a políticos El rastreo del hacker que atacó a políticos alemanes conduce a la extrema derecha

Tres días después de estallar el escándalo del masivo hackeo a teléfonos de políticos alemanes, permanece la incógnita sobre la identidad de los piratas informáticos detrás del mayor robo de datos de la política alemana. Ante la ausencia de información por parte de los investigadores oficiales de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), los servicios de inteligencia de Interior que han asumido el caso, medios de comunicación alemanes están contratando a sus propios hackers para tratar de llegar al fondo del asunto y sus primeras averiguaciones conducen a un hacker activista de extrema derecha que no es precisamente un desconocido para las autoridades informáticas alemanas, aunque resulta muy poco probable que actúe en solitario.

Una serie de intrincados rastreos en Internet conducen al autor del perfil de Twitter «G0d» (nombre del tweeter original «0rbit») y «NFO» (nombre del tweeter original «p0wer»). La cuenta «NFO», que el hacker usó entre enero y octubre de 2016, ha seguido en línea días después de conocerse el hackeo, hasta la madrugada del domingo. Detrás de ambos perfiles de Twitter se oculta una sola cuenta, la de «dennis567», que el 4 de septiembre de 2018, creó simultáneamente cuentas de usuario en las plataformas extremistas no autorizadas de extrema derecha «Steemit», «busy» y «D.Tube», utilizadas para publicar los datos hackeados a políticos alemanes.

No se trata de un completo desconocido para la Oficina Federal de Seguridad de la Tecnología de la Información (BSI), cuyo rastreo llegó hasta él ya en una ocasión, a principios de 2018, cuando el también presentador de televisión y activista de derechos humanos Tarik Tesfu denunció que extremistas de derecha habían robado sus datos y los estaban haciendo circular en sus chats. La experiencia debió resultar gratificante para el hacker, quedó impune, y el 3 de diciembre dio un paso más ambicioso y lanzó en paralelo en sus cuentas un «Calendario de Adviento» que ofrecía links para acceder, en algunos casos previo pago, a los datos robados. Primero los pertenecientes a Jan Böhmermann, también presentador de televisión y humorista, muy crítico con el presidente turco Erdogan, y después los de casi 1000 políticos alemanes, la mayoría de ellos miembros de la Unión Cristianodemócrata (CDI), el partido de Merkel.

Los expertos en defensa cibernética de Alemania y la BSI están buscando a los hackers y las puertas traseras que utilizaron. «Es incomprensible para mí que BSI y las autoridades alemanas no hayan descubierto la información masiva filtrada en diciembre. Están ahí, a la vista de todos», afirma uno de los hackers de Bild. Según este medio, el hacker «dennis567» ha utilizado para sus perfiles la foto de un ciudadano de Estados Unidos que reside en México y que trabaja en el sector de las telecomunicaciones, Jitachi G., publicada en Facebook en 2013. Por razones desconocidas, el hacker utiliza esa imagen como avatar, usando además su nombre en perfiles como el denominado «jitachi» en el portar anónimo «Krautkanal», en el que bajo el título «Ein Kanal. Ein Führer» (Un canal, Un líder) se intercambian mensajes de contenido antisemita, insultos a policías y políticos y comentarios de extrema derecha” siempre de forma anónima. «dennis567», bajo el perfil «jitachi», es muy activo en ese foro. Sobre el tema «Bellas palabras alemanas», por ejemplo, su aportación fue «Achtundachzig» (Ochenta y ocho), el número que en clave neonazi significa HH, las iniciales de Heil Hitler por su situación en el orden alfabético.

El rastreo ha permitido además comprobar que «jitachi», alias «dennis567», alias «G0d», alias «0rbit», alias «p0wer», participa también activamente en en el foro de hackers "hackerone.com" con el seudónimo "r00taccess" y en el que ha escrito, por ejemplo, que «los juegos de niños se han terminado» sobre la entrada en la escena política alemana del partido antieuropeo y antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD). Tranquiliza a otros usuarios prometiendo que «AfD no eliminará a los otros clanes, necesita también al NPD para llevar todo ordenado». El NPD es un partido neonazi alemán.

Los hackers que investigan con y para BILD, introduciendo al periodismo del siglo XXI en un territorio inexplorado, asumen que «dennis567» no ha actuado solo, sencillamente porque «las cantidades de datos capturados, avistados y etiquetados son demasiado grandes». Julian Reichelt, jefe de redacción de Bild y que ha seguido personalmente la investigación de sus propios hackers, justifica que «se trata de enormes cantidades de datos, que aparentemente se difunden con la intención de presentar a los políticos como vulnerables, corruptos o indecentes. Sin embargo, nuestra misión periodística es ver y evaluar el material, no en términos de mala conducta moral, sino en relación con posibles actos delictivos o corrupción. Ese es nuestro deber como medio libre. No nos gusta que tengamos que ver incluso los datos más privados hasta fotos familiares o chats privados. Sin embargo, no utilizaremos datos tan confidenciales de ninguna manera, ni ahora ni en el futuro».