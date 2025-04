El «premier» iraquí instará hoy a Biden a fijar plazo a la retirada

El primer ministro iraquí, Mustafa Al Kazemi , llegó ayer a Estados Unidos y hoy tiene previsto un encuentro con el presidente estadounidense, Joe Biden , en la Casa Blanca. En términos oficiales, esta reunión «pondrá de relieve la asociación estratégica entre Estados Unidos e Irak», según recoge el comunicado oficial de la Casa Blanca. Asimismo, la visita se centrará en «áreas clave de interés compartido, como las iniciativas en materia de educación, salud, cultura, energía y clima». La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki , adelantó que Biden también espera «fortalecer la cooperación bilateral con Irak en cuestiones políticas, económicas y de seguridad para incluir los esfuerzos conjuntos para asegurar la derrota duradera de Estado Islámico (Daesh, por sus siglas en árabe)».

No obstante, fuentes diplomáticas tanto norteamericanas como iraquíes estiman que se abordará también la retirada de las últimas tropas de EE.UU . del país árabe. El Pentágono aún mantiene a unos 2.500 estadounidenses en Irak desde 2014 como parte de una coalición internacional destinada a combatir a Daesh.

El viaje del primer ministro iraquí -que preside un gabinete en el que destacan los ministros de la mayoría chií de Irak- se produce después de que el enviado estadounidense Brett McGurk discutiera a principios de este mes con el primer ministro iraquí en Bagdad la hoja de ruta para la retirada de las tropas extranjeras, en particular, las estadounidenses. En Washington se espera que Al Kadhimi presione por un calendario concreto de retirada. Durante los últimos años Irak se ha convertido en un campo de batalla donde la rivalidad entre Estados Unidos e Irán se ha visto reflejada en su máximo exponente , dada la presencia de grupos islamistas chiíes financiados por Teherán que periódicamente mantienen escaramuzas con las fuerzas norteamericanas.

Las relaciones entre Washington y Badgad no pasan por su mejor momento. De hecho, desde la invasión de Irak en 2003 la presencia de tropas estadounidenses en el país no convence a la población ni a los líderes del país a pesar de que el Ejército estadounidense se encuentre en el país asiático combatiendo la amenaza terrorista que durante tantos años ha asolado al país. Sin embargo, la sintonía entre Estados Unidos e Irak no ha mejorado durante los últimos años a pesar de cooperar en su lucha contra Daesh, enemigo público número uno de los sucesivos gobiernos de Bagdad desde la caída de Sadam Husein.

Cambio de tono

Desde que bajo la anterior Administración Trump, Estados Unidos asesinara al general iraní Qassem Soleimani y al comandante de la milicia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis en el aeropuerto internacional de Bagdad, ambos países mantienen su relación bajo mínimos. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha intentado desligarse de las políticas de su antecesor volviendo al multilateralismo. El encuentro entre los dos altos mandatarios se enmarca en esta nueva mentalidad establecida por Joe Biden que busca el consenso y la negociación.

La política en Oriente Próximo del presidente demócrata se muestra mucho más conciliadora que la de Trump. Un ejemplo de ello es la intención de Biden de recuperar el pacto nuclear con Irán de 2015, del que se salió Trump de modo unilateral en 2018 tras acusar a Teherán de violarlo de modo sistemático.

El encuentro entre Joe Biden y Mustafa Al Kazemi busca volver a la senda del entendimiento, en un momento en el que los ataques contra instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses en Irak no dejan de sucederse para mantener la presión y forzar su retirada completa.

El pasado día 5 de julio fuerzas estadounidenses derribaron un dron que sobrevolaba su embajada en Bagdad, horas después de un nuevo ataque con cohetes sobre una base de soldados norteamericanos en el oeste de Irak.

En lo que va del año, en Irak se han realizado medio centenar de ataques contra intereses de Estados Unidos, en especial contra sus bases militares. Seis de los ataques se hicieron con drones, una técnica que comenzó a ser usada en Irak en abril y ha sido un dolor de cabeza para la coalición, debido a que los aparatos pueden escapar a las baterías de defensa C-RAM.