El PP europeo inicia en Atenas la campaña contra el populismo Manfred Weber espera beneficiarse del declive de Tsipras en todas las encuestas

Enrique Serbeto Corresponsal en Bruselas Actualizado: 24/04/2019 02:21h

Teniendo en cuenta que es alemán, no parecía que la Grecia martirizada por la crisis fuera el lugar ideal para iniciar la campaña electoral europea del candidato conservador a la presidencia de la Comisión, Manfred Weber. Y sin embargo, los griegos son probablemente ahora el país donde las elecciones europeas son esperadas con mas entusiasmo. Cuatro años después de la llegada al poder del populista de izquierda Alexis Tsipras, una parte muy importante de la sociedad está deseando poder expresar su hartazgo ante la acumulación de decepciones y contradicciones por parte del Gobierno. Según las encuestas, la diferencia entre Syriza, el partido de Tsipras, y el centro derecha Nueva Democracia (ND) no baja de diez puntos.

Tsipras había recibido a Weber en Atenas reactivando la vieja reclamación de compensaciones de guerra a Alemania, un tema que suponía que le obligaría a mostrarse más discreto ante la opinión pública. Pero aunque el actual líder de ND, Kiriakos Mitsotakis, también asume esta reivindicación del nacionalismo griego, no se siente incómodo recibiendo al dirigente bávaro. Tampoco este tuvo ayer ningún problema en recordar cómo el control del déficit público ha salvado el euro, algo que no hace tanto habría incendiado el auditorio en su contra. Ahora, el Partido Popular Eurpeo es visto en Grecia «como una alternativa al populismo, cuyas consecuencias -dice Mitsotakis- conocemos bien»,

Weber ha diseñado una intensa campaña electoral, a pesar de que es el primer aspirante a ser presidente de la Comisión que no ha sido primer ministro y el que tendrá que afrontar los más adversos cálculos políticos de los jefes de Estado y de Gobierno, que son quienes le han de nombrar. Pero se ha tomado tan en serio su papel que en sus mítines se permite incluso criticar a la actual Comisión por haber publicado esta semana un documento con las orientaciones políticas futuras para la UE. «Yo no quiero que el porvenir lo diseñe un grupo de burócratas por buenos que sean. Lo que yo pido es un mandato por parte de los electores. Quiero ser elegido por lo que prometo y cumplirlo desde la Comisión», dijo ayer en el primer mitin de la campaña,

Contra Timmermans

El candidato conservador deberá competir con el socialista holandés Frans Timmermans, actual vicepresidente de la Comisión. Se han previsto varios debates televisados directos, casi todos en Alemania, Italia y Francia. Para Timmermans, las cosas son un poco más complicadas. No solo en Grecia, donde Tsipras no se ha definido porque aunque él acude a las reuniones informales de los dirigentes socialdemócratas, sus diputados forman parte del grupo de la Izquierda Unitaria. En Holanda su partido no tiene claro ni siquiera que alguien más que él sea elegido diputado europeo y el Gobierno liberal de Mark Rutte tampoco lo enviaría a Bruselas ni siquiera como comisario raso. Sin embargo, la campaña no ha hecho más que empezar.