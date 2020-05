Rusia El portavoz del Kremlin, hospitalizado por Covid-19 Asegura que no ha podido contagiar a Putin por que se vieron por última vez hace un mes

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Actualizado: 12/05/2020 18:25h

Dmitri Peskov, jefe del departamento de prensa del Kremlin, reveló este martes que le han diagnosticado infección por Covid-19 y se encuentra hospitalizado. «Sí, me he contagiado y estoy curándome», declaró Peskov a las agencias rusas y añadió que se encuentra internado en un centro sanitario. No aportó más detalles sobre cómo se siente en general y si el diagnóstico es o no leve. Su esposa, la célebre campeona de patinaje artístico, Tatiana Navka, también está internada.

Peskov ha querido dejar claro que no pudo contagiar al presidente Vladímir Putin, ya que, aclaró, «la última vez que nos vimos de forma directa fue hace más de un mes». Mientras tanto, Putin aparecía en los informativos de las televisiones rusas reunido con el director de la petrolera estatal rusa Rosneft, Ígor Sechin, y lo hicieron sin mascarillas ni guantes y sin observar la distancia recomendada, ya que estaban el uno enfrente del otro sentados a la mesa. Algunos medios lo han interpretado como la prueba de que el jefe del Estado ha salido ya de su confinamiento en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú, y ha abandonado el trabajo telemático.

Putin ha estado aislado en Novo-Ogariovo desde finales de marzo y, desde entonces, todos sus encuentros con ministros, gobernadores y otros altos funcionarios los ha realizado por videoconferencia. Salió por primera vez de su encierro el sábado, el Día de la Victoria, para depositar una ofrenda floral en la tumba al soldado desconocido, desde donde dirigió después un mensaje a la nación con motivo del 75 aniversario de la derrota sobre el nazismo.

El primer ministro «evoluciona favorablemente»

El pasado día 30 de abril, el primer ministro, Mijaíl Mishustin, anunció él mismo en una videoconferencia con Putin que había contraído el coronavirus. Se encuentra actualmente hospitalizado y, según fuentes del Gobierno, «evoluciona favorablemente».

Se supo después que el ministro de la Vivienda, Vladímir Yákushev, y la titular de Cultura, Olga Liubímova, también se contagiaron de Covid-19. Rusia alcanza ya los 232.243 contagios, tras registrarse 10.899 nuevos casos desde ayer, con lo que se sitúa como segundo país del mundo con mayor número de infectados. El número de fallecidos se incrementó en 107 personas y eleva el total a 2.116.