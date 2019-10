Las portadas de los diarios británicos subrayan que el Parlamento necesita aprobar el acuerdo de Brexit

Los principales diarios británicos han llevado este viernes a sus portadas el acuerdo de Brexit alcanzado ayer por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, con la Unión Europa (UE). Los tabloides abrían con fotografías del «premier», alabando que haya alcanzando un pacto para romper con Bruselas y señalando a los diputados que ahora les toca a ellos, en la Cámara de los Comunes, hacer posible que salga adelante. Los periódicos mantenían su tono más equilibrado, aunque haciendo hincapié en ese último escollo, el principal al que debe hacer frente el líder conservador.

«Último obstáculo a la vista cuando Johnson consigue su acuerdo», abre el diario «The Times», señalando que ahora le toca a la Cámara de los Comunes decir la última palabra sobre el desenlace del proceso.

«Es o mi acuerdo o el no acuerdo», señalaba por su parte «The Telegraph», el diario en el que escribe el primer ministro, y que con frecuencia se muestra afín a sus políticas.

The front page of tomorrow’s Daily Telegraph: ‘It’s my deal or no deal’ #TomorrowsPapersTodaypic.twitter.com/PsGSICZFtp