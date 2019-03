Tiroteo de Utrecht en directo: La Policía local acordona la zona en donde podría estar el atacante

Actualizar

14.10El Gobierno de Bélgica ha emitido un comunicado en el que se solidariza con las víctimas. «Nuestros pensamientos están con nuestros amigos holandeses», tuitea el primer ministro belga, Charles Michel. «Nuestros servicios están atentos y siguen de cerca la situación en Utrecht. Estamos listos para ayudar donde podamos». El ministro de Justicia, Koen Geens, ha declarado que «la violencia sin sentido solo provoca más violencia sin sentido».

Onze gedachten zijn bij onze Nederlandse vrienden. Onze diensten zijn waakzaam en volgen de situatie in #Utrecht op de voet. We staan paraat om te helpen waar we kunnen.