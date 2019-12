La policía de Nueva York busca a una pareja que practicó sexo en el andén del metro en hora punta

El Departamento de Policía de Nueva York ha pedido ayuda ciudadana para encontrar a una pareja grabada por cámaras de seguridad manteniendo relaciones sexuales en hasta dos estaciones de metro distintas en el mismo día: todo a la vista de los sorprendidos viajeros y en plena hora punta.

El incidente, según los agentes, ocurrió el pasado 22 de noviembre sobre las 9.30 horas en la estación «Bowling Green», en el bajo Manhattan. Horas después, un usuario de Twitter publicaba un vídeo grabado desde un vagón de metro en el que aparecía una pareja practicando sexo oral.

La cuenta de Twitter de la División de Víctimas Especiales de la Policía de Nueva York escribió al usuario, diciendo que el vídeo «había llamado su atención» y que se tomaban «muy en serio estas quejas», pidiendo al tuitero que se pusiera en contacto con la unidad.

Hi Tyler, this video has just come to our attention and we take these complaints very seriously. Could you DM us at your earliest convenience? Thanks!