Abatido a tiros por la Policía un presunto terrorista en Londres

La policía británica ha abatido a tiros a un presunto terrorista después de haber apuñalado a varias personas en la zona de Streatham a las 15.00 hora española. La cadena Sky News asegura que fuentes policiales apuntan a que el atentado tendría carácter islamista.

Según un breve comunicado de la policía metropolitana de Londres hecho público en Twiter, «se están investigando las circunstancias del incidente que ha sido declarado como ataque terrorista». A su vez, un portavoz confirmó que «un hombre ha sido baleado por oficiales armados en Streatham (sur de Londres). En esta etapa, se cree que varias personas han sido apuñaladas», y aclaró que hay al menos dos víctimas confirmadas.

El incidente salió a la luz en las redes sociales gracias a un vídeo en el que se ve a varios vehículos de los servicios de emergencias de la capital británica y a un hombre rodeado de agentes de Policía tirado en el pavimento.

Según declaró Gulled Bulhan, un estudiante de 19 años que habló con la agencia de noticias AP, «estaba cruzando la calle cuando vi a un hombre con un machete siendo perseguido por lo que supongo que era un oficial de policía encubierto, ya que estaba vestido de civil». El testigo añadió que «entonces le dispararon. Creo que escuché tres disparos, pero no puedo recordarlo. Después corrí a la biblioteca para ponerme a salvo y desde ahí vi a las ambulancias y policías armados que llegaron a la escena». Según su testimonio, los viandantes corrieron a refugiarse en las tiendas cercanas y la policía les pidió que permanecieran dentro de ellas.

Por su parte, Bell Ribeiro-Addy, parlamentario de Streatham, hizo este post en un tuit: «Muy preocupado por el incidente en Streatham High Street. Mis pensamientos están con los heridos, sus familias y los que presenciaron el ataque. La Policía ha declarado esto como relacionado con el terrorismo. Eviten el área mientras los servicios de emergencia continúan haciendo su trabajo».

Footage of the incident in Streatham, London#Londonpic.twitter.com/fNlB4788Mn