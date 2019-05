La Policía británica cierra las calles cercanas a la residencia de May por un paquete sospechoso

Las fuerzas de seguridad británicas han cerrado este jueves las calles aledañas a Whitehall, donde se encuentran las principales instituciones del Gobierno y la residencia de la primera ministra británica, Theresa May, mientras se analiza un paquete sospechoso que fue hallado en el lugar, según ha informado la Policía de la capital británica.

«Se cerraron temporalmente las vías alrededor de Whitehall por un paquete sospechoso». «La Policía especializados ahora están presentes en el lugar», publicó la Policía en un tuit.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience